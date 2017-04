Vedení Služeb města hrozí opozičním zastupitelům trestním stíháním

Plné znění prohlášení Služeb města Pardubic Společnost Služby města Pardubic a.s. a společnost SmP - Odpady a.s. se cítí poškozeny prohlášeními některých členů zastupitelstva města Pardubic učiněnými na jednání zastupitelstva města nebo zveřejněnými sdělovacími prostředky, kterými dávají do souvislosti schválení a vykonání pracovní cesty do JAR s domnělým spácháním trestného činu. Na obě naše společnosti, Služby města Pardubic a.s. i SmP - Odpady a.s., a jejich zástupce se obracejí zákazníci a obchodní partneři s dotazy, zda je naše činnost a podnikání provozováno v souladu s právními předpisy a zda je vše v pořádku, a to v návaznosti na uveřejnění výše uvedených prohlášení. Z chování i reakcí některých zákazníků i obchodních partnerů je patrná nejistota a obava z možnosti další obchodní spolupráce. V případě odlivu zákazníků, snížení objemu zakázek nebo neprodloužení obchodní spolupráce z důvodů spočívajících v poškození dobré pověsti našich společností může vzniknout škoda velmi značného rozsahu. Zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Služby města Pardubic a.s. je statutární město Pardubice, kterému tak náleží veškerá práva akcionáře vůči společnosti Služby města Pardubic a.s. a nepřímo (prostřednictvím společnosti Služby města Pardubic a.s.) i vůči společnosti SmP - Odpady a.s. Podle § 38 odst. 1 věty druhé zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je obec povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Členové Zastupitelstva města Pardubice složili při svém nástupu do funkce slib, podle kterého se též zavázali, že svoji funkci budou vykonávat v zájmu města a jeho občanů. Výše uvedenými prohlášení podle našeho názoru dochází k poškození pověsti obou našich společností (§ 135 odst. 2 občanského zákoníku) i k porušení povinností těchto členů zastupitelstva pečovat o zachování a rozvoj majetku města (§ 38 odst. 1 věta druhá zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění) a dále k porušení povinnosti vykonávat funkci v zájmu města a jeho občanů (§ 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění). Výše uvedeným jednáním těchto zastupitelů by v případě větších škod vzniklých našim společnostem mohla být naplněna skutková podstata některého z trestných činů.