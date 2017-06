Invalida vyšplhal po laně do chaty, kterou vykradl. Lup nacpal do spacáku

Muž si vyhlédl chatu v rekreační oblasti. Proto, aby se dostal až dovnitř, prokázal slušnou fyzickou zdatnost.

„Pachatel se pravděpodobně musel do objektu vyšplhat po laně, což si určitě vyžádalo nemalou námahu. Násilí použil i pro vniknutí do prostoru chaty. Uvnitř následně posbíral, co se mu hodilo. Všechny ukradené věci nacpal do šusťákového spacího pytle a posílený alkoholem z chaty odešel,“ popsal policejní mluvčí Ondřej Zeman.

Ve spacáku skončily věci, jejichž ztráta byla vyčíslená na částku přesahující osm tisíc. Mezi věcmi byly drobnosti, jako třeba kávový mlýnek. Další tři tisícovky stála oprava poničeného zařízení chaty.

Kriminalisté nicméně na místě získali biologický materiál, který je přivedl na stopu pachatele. „Dle profilu DNA byl předpoklad, že pachatelem vloupání je invalidní osmatřicetiletý muž, který pobírá sociální dávky na Moravskotřebovsku, ale trvale se tam nezdržuje. Po muži tedy bylo vyhlášeno celostátní pátrání s následným souhlasem k zadržení,“ dodal Zeman.

Muže policisté dopadli na Brněnsku až v minulých dnech, ačkoliv loupil už v březnu. Od soudu může odejít s dvouletým trestem, nebo propadnutím věcí.