Ve škole pro stovku žáků jich zůstane dvanáct. Ohrožuje ji inkluze

Z pohledu řady rodičů i dětí ze sídliště Borek není tamní škola asi špatné řešení. Děti ji mají za rohem a jsou mezi vrstevníky, jejichž rodiny jsou ze stejného sociálního prostředí. Díky snaze o začleňování všech žáků do běžných tříd základních škol ale odtud mizí děti. Nyní jich tam chodí 22 a v příštím školním roce jich má být jen 12. Do školy na periferii města se přitom vejde sto žáků.

„Když děti dojíždějí do škol ve městě, rodiče to už nemají mít tak snadné, musejí se o ně víc starat, a to je v pořádku. Děti budou pod větším tlakem, nebudou už v převážně romském kolektivu. Myslím si ale, že pro některé z nich to bude šoková terapie, ne všechny to zvládnou, praktická škola tu má podle mne dál velký význam,“ uvedl Jan Holub z charitativní organizace Naděje, která tu působí.

Hejtman Martin Netolický chce, aby praktická škola fungovala dál. Kraj připravuje šestnáctimilionovou investici do budovy z dotace na úsporu energie. „Škola se stane detašovaným pracovištěm praktické školy v Ústí nad Orlicí. Zkusíme tento model a uvidíme, zda bude pro udržení školy dostačující,“ uvedl.

Město nemá vhodné prostory pro výuku předškoláků, a ta by se proto mohla odehrávat v Borku. „Se starostou města jsme se shodli, že pokud bude dohoda na fungování v rámci jedné budovy akceptována, tak v průběhu léta začnou úpravy prostor pro předškolní vzdělávání, aby zde již od září mohly děti být,“ řekl Netolický.

Mezi přibližně tisícovkou obyvatel sídliště Borek je přibližně třetina Romů. Lokalita je odříznutá od České Třebové železnicí, je zkoušená nezaměstnaností, chudobou velké části místních a s tím spojenými problémy.