Chrudim musí s parkovištěm ustoupit, nebo hotel nebude, varuje firma

Dost možná jde jen o blufování, ale spory o budoucnost chrudimského hotelu Bohemia čtyři roky rozestavěného, jehož rozkopané prostranství dělá městu ostudu, vstoupily do nové fáze. Jednatel firmy Homa holding Jiří Mařas, která hotel vlastní, poprvé veřejně připustil možnost, že se Chrudim jeho otevření už nikdy nedočká.

„Už dva roky politikům vysvětlujeme, proč společnost není schopná vybudovat dvoupodlažní parkoviště. Jestli to není vnímáno jako dostatečný racionální argument, tak tu status quo bude pokračovat. Za parkoviště budeme platit nájem asi 1200 korun ročně a bude tam padesát let díra. Zařízení si půjde svou cestou a už to nebude hotel. Bez parkoviště se totiž neobejde,“ uvedl Mařas pro MF DNES.

Společnost Homa holding tento týden u chrudimských radních neuspěla s vylepšeným návrhem na to, za jakých podmínek by dokončila rekonstrukci hotelu Bohemia, který v centru města dělá ostudu. „Návrh byl doplněn, ale městská rada k němu nepřijala žádné stanovisko,“ uvedl místostarosta Chrudimi Jaroslav Trávníček (ČSSD). O návrhu bude hlasovat ještě zastupitelstvo.

Mařas řekl, že pokud se s městem nedohodne, počká si na výsledek komunálních voleb za rok. Když neuspěje ani pak, budovu firma využije jiným způsobem. Není ale jasné jakým.

Firma Homa holding, ještě když byla pod kontrolou zbrojaře Jaroslava Strnada, slíbila u hotelu postavit na pronajatých městských pozemcích podzemní i nadzemní parkoviště, která by sloužila i veřejnosti. Modernizaci hotelu, na níž měla přispět Unie, přerušilo v roce 2013 policejní vyšetřování, Krajský soud v Hradci Králové letos potrestal podmínkou pět lidí a firmy Homa holding a Cettus za pokus o dotační podvod. Firma, nyní už vlastněná společností Bazcom, přišla o evropskou dotaci a tvrdí, že si podzemní parkoviště už nemůže dovolit.

Město by mělo trvat na podzemním parkovišti

Před prázdninami firma Homa holding navrhla dvě varianty, jak naskládat na plochu před hotelem kolem devadesáti aut tak, aby nemusela stavět parkovací místa v podzemí. Nepochodila s tím a nyní původní nabídku jen trochu doplnila. Příští týden provede zastupitele rozestavěným hotelem.

„Veřejně se zavážeme, třeba pod pokutou jeden milion korun, že z toho opravdu bude hotel a že jsme ho schopni zprovoznit 18 měsíců od doby, kdy bude vzájemný politický konsensus,“ uvedl Mařas.

V hotelu Bohemia v Chrudimi bylo prostavěno přibližně 35 milionů korun a dokončení rekonstrukce by přišlo na podobně vysokou částku. „Podzemní parkoviště mělo stát 34 milionů korun, nadzemní parkoviště vyjde na sedm až osm milionů korun. Tento rozdíl lze těžko bez evropské dotace zaplatit z provozu hotelu, není tam žádná rozumná ekonomická návratnost,“ uvedl Mařas, který je šéfem Homa holdingu i společnosti Bazcom. Do hry o hotel podle něj vstoupila konkurence.

„Postoje některých zastupitelů mne utvrzují v tom, že tu není primárně hájen zájem města, ale možná soukromého subjektu, který podniká nedaleko ve stejném oboru,“ uvedl Mařas s narážkou na majitele hotelu Jezerka na Seči Milana Kušty.

„Charakter hotelu Jezerka je zcela odlišný od městského hotelu, jakým je Bohemia, já jako občan města a podnikatel dostavbu hotelu podporuju, protože v Chrudimi chybí důstojné ubytování většího rozměru. Ale zároveň si myslím, že podzemní parkoviště je naprosto nezbytné,“ řekl Kušta.

Podobně to vidí i řada chrudimských politiků. „Město by mělo trvat na podzemním parkovišti, je to můj názor. I na sídlištích vysvětlujeme lidem, že už není možné dál rozšiřovat parkoviště na povrchu,“ uvedl před časem místostarosta Chrudimi Jan Čechlovský (ODS).

Chrudimští politici naznačují, že příliš nedůvěřují společnosti, která hotely neprovozuje. Firma Bazcom se podle Mařase zabývá nákupem problematických aktivit a řešení ekonomicky problematických situací. „Hotel Bohemia přesně všechny atributy nestandardní krizové situace měl. Aktiva v krizi vykupujeme a jsme schopní situaci konsolidovat a s časovým odstupem realizovat výnos,“ uvedl Jiří Mařas.