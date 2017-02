Janecký, Pospíšil a další veteráni vyzvali A tým. Duel dnes zdarma

„Velká hala tak bude svědkem netradičního měření sil. Její hlavní vchod bude otevřen v 15.30 hodin, vstup je zdarma,“ uvedl mluvčí Dynama Jan Hrabal.

Toto spíše modelové utkání se odehraje podle veteránských pravidel. Hrací doba bude zkrácena na třikrát patnáct minut, rozhodovat bude dvojice arbitrů, nesmí se střílet příklepem a hrát do těla.

„Přemýšlel jsem nad tím, čím bychom mohli udělat radost našim fanouškům. Naše dnešní situace není zrovna růžová. Vymysleli jsme toto utkání, které by mohlo zpestřit naši přípravu a zároveň by bylo alespoň menším potěšením našim příznivcům,“ řekl Otakar Janecký, asistent trenéra Pardubic, který za myšlenkou uspořádat takové utkání stojí.

Veteráni půjdou do zápasu v plné zbroji, za „oldies“ mohou nastoupit hráči starší pětatřicet let. Do této kategorie mohou spadat i nejzkušenější hokejisté A týmu. Ti si ale zahrají za své mužstvo.

Složení týmu veteránů Dynama Pardubice Brankáři: Radovan Biegl a Dušan Salfický. Obránci: Jiří Malinský, Petr Mocek, Petr Mudroch, Aleš Píša, Tomáš Srnka, Jan Velinský a Petr Vršanský. Útočníci: Tomáš Blažek, Jan Czerlinski, Otakar Janecký, Zdeněk Joudal, Martin Koudelka, Richard Král, Jaroslav Kudrna, David Pospíšil, Stanislav Procházka, Michal Tvrdík, Robert Vršanský a Marek Zadina.

„Máme čtyři kompletní lajny, nebudeme ho posilovat o současné hráče prvního mužstva,“ řekl Janecký, který chce v netradičním zápase také trochu odškodnit fanoušky Pardubic za letošní mizerné výkony.

„Bereme to i jako formu poděkování za to, jak nás i v této době neúnavně podporují, uvidí hrát současný A tým proti veteránům, na které chodili před několika lety. Věřím, že si páteční hokejové odpoledne všichni užijeme,“ pokračoval šestapadesátiletý bývalý útočník.

Výsledek duelu není stěžejní, i tak je favoritem extraligový tým.

„V myšlenkách nejdeme do utkání s tím, že chceme naše první mužstvo porazit – to se snad ani nemůže stát. Jdeme si to užít, zahrajeme si a uvidíme,“ řekl Janecký.