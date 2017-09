ANALÝZA: Šmidberský pomohl Dynamu na vrchol. A pak ho poslal ke dnu

Když v roce 2008 radniční koalice vedená ODS prodávala za 25 milionů korun tehdejší HC Moeller Pardubice do rukou podnikatele Romana Šmidberského, všichni se tvářili, že přichází spása. Politici i fanoušci v euforii používali příměry k bohatému vlastníkovi fotbalové Chelsea Romanu Abramovičovi a očekávali světlé zítřky.

Na čas se zdálo, že politici skutečně trefili jackpot. Mezi roky 2010 až 2012 dnešní Dynamo získalo dva tituly a jeden bronz. Navíc se pomalu, ale jistě dařilo odmazávat kumulovanou ztrátu klubu, kterou si s sebou historicky nesl.

Potíž je v tom, že uteklo devět let a hokej zpátky přistál v rukou města. A to po ekonomické stránce ve víceméně stejně špatném stavu a po stránce sportovní v nesrovnatelně horším. Když totiž Roman Šmidberský klub v dubnu 2008 přejímal, měl extraligový kádr na tehdejší poměry velice slušné parametry.

Šmidberský kupoval lepší hráče

Za Moeller tehdy nastupovali například brankář Ján Lašák, obránci Jan Kolář, Jakub Nakládal, Petr Čáslava, David Havíř, Jan Snopek, Martin Štrbák a útočníci Petr Koukal, Tomáš Zohorna, Jan Buchtele, Daniel Rákos, Peter Pucher, Radovan Somík, Libor Pivko nebo Robert Kousal. Tedy mix ostřílených hráčů mnohdy se zkušenostmi z NHL a tehdy nadějných mladíků, kteří v budoucnu Dynamu zajistí úspěchy a také peníze. Řada z nich totiž později i pod smlouvou odcházela směr Rusko a klub za ně inkasoval nemalé prostředky.

S tím, co letos v lednu za 12,5 milionu korun prodal Šmidberský radním zpět, se kádr ze sezony 2008/2009 nedá srovnávat. Objektivní kvalita a hlavně perspektiva obou mužstev se zásadně liší. To z minulé sezony mělo obrovské problémy s pouhou záchranou soutěže. A co hůř, tým vlastně po skončení sezony přestal existovat. Nově jmenovaný generální manažer Dušan Salfický totiž těsně po transakci zjistil, že příští rok nemá v Pardubicích kdo hrát. Podepsáno bylo šest hráčů.

„Koupil krásné zrající rajče, a vrátil nám plesnivou, hnusnou, smradlavou věc,“ popsal obchod poněkud květnatě zastupitel za Pardubáky František Brendl.

Otázka ale zní, jak se něco podobného vůbec mohlo stát? Jak mohl slavný klub pod úspěšným podnikatelem a dozorem radnice tak rychle padnout na dno? Jak mohli kompetentní lidé tolerovat evidentní vyprazdňovaní Dynama? Vždyť hraje v moderní aréně, chodí na něj stále jedny z nejlepších návštěv v zemi a stále dokáže vychovávat nadějné juniory.

Jako logická by se zdála rychlá odpověď: Roman Šmidberský a výběr jeho podřízených. Personální politika, kterou v klubu on a jeho lidé v posledních letech předvedli, totiž na první pohled působí minimálně podezřele.

Pád odstartoval konec Kusého

Už stohy papíru byly popsané o nuceném konci generálního manažera klubu Zbyňka Kusého. Toho Šmidberský vyhodil v dubnu 2012 jen týden poté, co Pardubice vyhrály překvapivě titul a Kusý dokázal klubu zajistit třetí medaili ve třech letech.

Nemá cenu spekulovat na téma, co za šokujícím koncem bylo. Vzhledem k úmrtí Kusého se stejně veřejnost pravdu už nikdy nedozví. Pravdou jen zůstává, že po konci zkušeného manažera šlo Dynamo sportovně strmě dolů.

„Není to tak dlouho, kdy klub prožíval skvělé období, o které se zasloužil především Zbyněk Kusý. On uměl sehnat výjimečné hráče, dát to celé do kupy, aby mančaft fungoval. Po jeho odchodu šla personální politika Pardubic výrazně dolů, do klubu začali směřovat hráči, jejichž jména nebyla adekvátní hodnotě a značce klubu,“ uvedl bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik.

Nástupce Kusého Ondřej Šebek dostal jako hlavní úkol společnost ekonomicky stabilizovat. Cílem bylo vytvářet alespoň mírný zisk, kterým by se postupně odmazávala kumulovaná ztráta organizace.

Podle zainteresovaných měl na této činnosti, která se povětšinou dařila, velký podíl bývalý rodinný přítel Šmidberských Daniel Tamchyna. Manažer, který stál jednu dobu i v čele firmy Synthesia, pracoval jako předseda představenstva klubu mezi roky 2011 až 2013.

Jenže právě na jaře 2013 se cesty obou mužů náhle rozešly, a to natolik ve zlém, že se Šmidberský s Tamchynou soudil kvůli nepovedené spolupráci v jiné firmě.

„Odešel Tamchyna a situace se v klubu dramaticky zhoršila,“ uvedla exprimátorka Štepánka Fraňková, která už ve své funkci musela řešit potíže s klubem, který třeba neplatil za nájem v hale.

„S Tamchynou byla profesionální spolupráce, to je pravda,“ potvrdil primátor Martin Charvát, který zase v minulém volebním období pracoval jako šéf Rozvojového fondu Pardubice, jehož hlavním majetkem je právě Tipsport arena.

Opory odcházely do zahraničí bez adekvátních náhrad

Z klubu tedy během roku zmizeli dva odborníci a důsledky se brzy začaly ukazovat. Tým se nebyl schopen dostat zpět do čelních pozic v tabulce a fanoušci silně kritizovali přestupovou politiku. Z klubu totiž mizeli hráči do KHL a za ně nepřicházela adekvátní náhrada. Na druhou stranu předkola play-off, která si mužstvo bylo schopné uhrát za Ondřeje Šebka, z dnešního pohledu působí jako super výsledky.

Ten pravý sešup totiž začal až v půlce října 2015, kdy se Šmidberský rozhodl odvolat Šebka i tehdejšího trenéra Miloše Říhu mladšího a na jejich pozice instaloval Pavla Rohlíka a Richarda Krále.

Oba dva nováčci ve svých funkcích možná ani neměli šanci vzdorovat úbytku peněz od partnerů, častým odchodům opor a sílícímu tlaku z Hradce Králové, kam se z Českých Budějovic přestěhoval bohatý Mountfield.

Smrtelný koktejl zmatených změn v kancelářích a totálních přešlapů lidí z vedení organizaci úplně rozložil. Jako vrchol všeho může posloužit scéna, kdy se Rohlík rozhodl odvolat marketingového manažera Jana Kratochvíla. Ten musel udělat místo moderátorovi domácích zápasů Aleši Javůrkovi.

„Jeho koncepci věřím,“ řekl Rohlík. Ovšem za tři dny v tichosti Javůrek v klubu úplně skončil. Důvod? Kolegové pod ním nechtěli pracovat, navíc se ukázalo, že spíkr má značné osobní ekonomické potíže. „Nemohl jsem ho nechat disponovat s penězi klubu,“ řekl k tomu Rohlík.

Těžko tak někoho mohlo překvapit, že tým spadl do play-out a jen těsně se vyhnul baráži. Ačkoliv se Rohlík snažil ze všech sil, podle zasvěcených trávil v kanceláři abnormálně hodně času, pád nezastavil ani v minulé sezoně.

„Je to jasný vzkaz do klubu i fanouškům, že nejsme se stávající situací v hokeji vůbec spokojeni a že budeme tlačit na její vylepšení,“ uvedl náměstek primátora Jan Řehounek z hnutí ANO ve chvíli, kdy radní vznesli na podzim na představenstvu klubu požadavek na konec Pavla Rohlíka ve funkci generálního manažera a trenéra. Reakce Šmidberského? Rohlíka nechal zvolit i šéfem představenstva klubu.

Dynamo tak chřadlo dál a ještě před loňskými Vánocemi bylo jasné, že mužstvo spadne do baráže. Tak se i později stalo, a nic na tom nezměnila lednová změna majitele.

„Nemohu se zbavit dojmu, že manažerské dovednosti pana Šmidberského nás dovedly tam, kde jsme,“ řekla Štěpánka Fraňková v den, kdy zastupitelé transakci za 12,5 milionu korun schválili.

Politici majitele nekontrolovali

Ale nebylo by poctivé vše házet jen na Šmidberského. Svou roli sehráli i politici, a to hned ze tří garnitur. První v čele s primátorem Jaroslavem Demlem postupovala při prodeji klubu až příliš nekriticky. Všichni vyzdvihovali podnikatelské úspěchy Šmidberského, ale už málokdo se zajímal, jestli je lze uplatňovat i v tak specifickém prostředí, jakým je profesionální hokej.

Samostatnou kapitolou pak ve vztazích obou stran, tedy většinového majitele Šmidberského a minoritního v podobě radnice, byl výlet zastupitelů na Floridu, který měl být jakýmsi poděkováním za uskutečněný prodej. Těžko mohli radní kritizovat a kontrolovat majitele, když se nechali dovézt na zápasy NHL a za floridským sluníčkem.

„O všem důležitém jsme se dozvídali až z novin. Nikdo s námi neprobíral, jestli je dobře vyhodit trenéra, manažera nebo prodat nějakého hráče. Byli jsme vždy postaveni před hotovou věc,“ uvedl Jindřich Tauber, který město zastupoval v klubu v minulém volebním období.

„Domluva s většinový majitelem byla mnohdy velice složitá, neřku-li nemožná. Většinou s námi jednal z pozice síly. Bylo to skutečně složité období, které vygradovalo zvolením Rohlíka do čela klubu. U něj jsme všichni tušili, že všechny pozice těžko může zvládnout, a to se později ukázalo. I proto bylo nutné klub co nejrychleji koupit zpět,“ uvedl ke spolupráci radnice a Šmidberského dobře informovaný zdroj z magistrátu, který si nepřeje být v této věci jmenovaný.

Pravý stav věcí politiky zaskočil

Bohužel, malá míra kritiky i kontroly se projevila i při nedávném zpětném odkupu. Politici až v červnu zjistili, jak moc špatně ekonomicky dopadla minulá sezona. Přitom si na konci roku pořídili prý detailní rozbor situace v klubu.

„Asi se dalo počítat s tím, že když analýzu dělala firma napojená na Romana Šmidberského, tak nebude úplně objektivní. Nyní se ukázalo, že jsem měl pravdu v tom, že kupujeme zajíce v pytli,“ uvedl Brendl.

Rozhořčený je i primátor Charvát, který přitom do nákupu klubu investoval nejvíce politického kapitálu. V době schvalování prodeje mluvil o tom, že minulá sezona dopadne nejhůř malou ztrátou. Nakonec to bylo 15 milionů.

„Zajíc v pytli to není. Jsme menšinový akcionář, v klubu sedíme a víme, že poslední tři ročníky skončily, co se týká ekonomiky, v plusu. To, že se nedaří herně, je druhá stránka téhle specifické firmy,“ říkal přitom Charvát loni v listopadu, tedy v době, kdy se o nákupu začalo jednat.

Nyní mluví jinak a chce za velké nepřesnosti v odhadech hnát k odpovědnosti exmanažera Rohlíka. „Právě on dodával údaje, na základě kterých analýza vznikala,“ uvedl.

Pravda je však taková, že kvůli příliš benevolentně nastavené prodejní smlouvě si Charvát ani nikdo jiný z radnice nevezme na Rohlíkovi či Šmidberském vůbec nic. Zadlužený klub s nejasnou budoucností je nyní města, a to si s ním musí poradit. Už za první měsíce je jasné, že to bude vedení klubu v čele s Dušanem Salfickým stát hodně úsilí a městskou pokladnu řadu milionů z veřejných peněz.

„Práce je tady hodně. Dost věcí se v klubu v minulosti zanedbalo,“ uvedl v létě člen představenstva Michael Skalický, který v klubu zároveň pracuje jako krizový manažer.

MF DNES nabídla Romanu Šmidberskému i Pavlu Rohlíkovi, aby se k současné situaci Dynama i k cestě do současného stavu vyjádřili. Ani jeden z nich nereagoval. Fanouškům, kteří i za Šmidberského éry roky kupovali ne úplně levné permanentky, tak musí stačit jen úryvek z oficiálního prohlášení, které vydal po prodeji klubu městu.

„Ač nebyla finanční nabídka města na převzetí mého podílu v komparaci s jinými zájemci nejvýhodnější, preferoval jsem ji jako nejjistější pro zachování budoucnosti špičkového hokeje v našem městě,“ uvedl k prodeji Dynama.