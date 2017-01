Kůň se chtěl proběhnout po zamrzlém bazénu, hasiči ho vyzvedli jeřábem

„Nejdříve hasiči vyřízli část plotu a živého plotu, aby se mohli pomocí jeřábu dostat k bazénu. Jednotka použila široké popruhy na koně a odčerpala část vody,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.

Pro silný hasičský jeřáb bylo potom vyzvednutí a přenesení koně mimo bazén už hračkou.

„Na místě zasahoval lékař z veterinární kliniky, po ošetření si koně převzal majitel, který byl celou dobu u zásahu,“ dodala Vendula Horáková.

Koně padají do bazénů i septiků

Podobně zachraňovali hasiči dva koně v Pardubickém kraji předloni v jediný květnový den. V Trojovicích na Chrudimsku vyzvedli propadlého koně ze septiku na popruzích jeřábu.

„Septik byl zakrytovaný, ale beton byl už ztrouchnivělý a začal se rozsypávat. Kobylky se tam pásly už několik let, ale jedna měla smůlu a propadla se dovnitř. Hasiči měli krásný dojezdový čas do deseti minut a s pomocí jeřábu byla kobylka do dvaceti minut z jámy venku,“ řekl Pavel Kopecký, velitel místních dobrovolných hasičů, který profesionální kolegy volal na žádost majitelky zvířete.

Profesionální hasiči z Vysokého Mýta vyjížděli o dvě hodiny později do Chocně, kde kůň skončil v bazénu. Tam jim kvůli neklidu zvířete, které bylo potřeba uspat, trval zásah přes tři hodiny.