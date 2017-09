Fotopasti ulovily řadu vzácných živočichů a čekají, až zachytí vlka

Jedna z legend praví, že poslední vlk na Vysočině byl zastřelen 2. ledna 1830 v lesích u Roženeckých pasek nedaleko Nového Města na Moravě. Že by se velké šelmy do Žďárských vrchů navracely, podle všeho zatím nehrozí, Vysočinu však využívají jako migrační spojnici.

Stranou od vyhledávaných návštěvnických cílů a početných zástupů turistů v okolí Spáleného a Bubnovaného kopce v nadmořské výšce bezmála 800 metrů ční do oblak nejvyšší partie Svitavska. Právě to je jedno z řady míst chráněného území, které monitoruje jedna z nastražených fotopastí.

Myslivecký spolek působící na Křižánkách a Březinách ji u vnadiště využívá k monitoringu hlavně spárkaté zvěře. Číhá však i na jinak vzácné a ohrožené druhy.

„Terény i potravní nabídka by zde k výskytu šelem byly, klidové podmínky však kvůli turistům scházejí. Ale je to o náhodě. Kolega před dvěma nebo třemi lety našel stopu, z níž uvozoval, že by mohla být rysí. V naší honitbě se před asi dvanácti lety rys vyskytoval. Pochutnal si na patnácti nebo dvaceti kusech srnčí zvěře. Byl to zřejmě mladý jedinec na potulce, který pokračoval v migrační trase směr Šumava,“ říká hospodář Mysliveckého spolku Křižánky-Březiny Jaroslav Doubek, který je také vedoucím odboru životního prostředí Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou.

Přestože velké šelmy fotopasti zatím neodchytly, občas se před objektivem zvěční i jinak chráněné druhy.

„Kromě srnčí zvěře, lišek, prasat a jezevců se podařilo zachytit chráněný a silně ohrožený druh sýce rousného. Máme i zbytkovou populaci chráněného jeřábka lesního,“ dodává Jaroslav Doubek.

Fotopasti přinášejí cenné informace

Automatické digitální fotoaparáty a kamery aktivované tepelným pohybem představují velmi zajímavý způsob získávání zoologických dat i pro Správu Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy.

V přírodě vhodně umístěné fotopasti umožňují ochráncům přírody získat cenné informace o výskytu, pohybu a chování živočichů, jejichž přímé pozorování by bylo velmi náročné.

Značný rozmach fotopastí pomáhal v posledních letech monitorovat třeba populaci vydry říční nebo nepůvodní invazní druh norka amerického na Havlíčkobrodsku. „Fotopasti jsou pravidelně na místech, do kterých se běžný návštěvník jen tak nedostane. V nějakém rozsahu je používáme deset let. V současné době máme do pěti fotopastí. V době houbařské sezony jsme je ale stáhli,“ uvádí vedoucí Správy CHKO Žďárské vrchy Václav Hlaváč.

Zatím ani v její síti nástrah rys nebo vlk neuvízli. Aby se podařilo migrujícího vlka nebo rysa zachytit, ochranáři by museli v přírodě rozmístit desítky takových fotoaparátů. „Fotopasti rozmisťujeme s cílem, abychom jejich výskyt ověřili. Časem se to snad podaří. Vysočina tvoří migrační spojnici mezi jihočeskou populací rysa, která má těžiště na Šumavě, a populací v Beskydech a v Jeseníkách.“

U vlka se situace podle Václava Hlaváče začíná měnit. Vlci začínají české země znovu obsazovat kupodivu ne z Karpat, ale z východu Německa kolem našich hranic.

„Dnes máme stálé výskyty na Kokořínsku, na Broumovsku, v Krušných horách, na Šumavě. Vlk, který byl nedávno zabit na dálnici D1, dokládá fakt, že pro něj Vysočina není nedosažitelná. Roste však počet bariér v podobě neprostupných dálnic a oplocených pozemků. Některé překážky dokáže ještě překonávat. Proto není vyloučené, že by se třeba toto zvíře mohlo v budoucnu ve Žďárských vrchách objevit,“ dodává vedoucí správy CHKO.

Mezi velmi zajímavé záběry z fotopastí ve Žďárských vrchách patří třeba nečekané setkání vydry s bobrem. Kromě běžných zvířat se podařilo ochranářům zachytit i drobnější savce, třeba plcha velkého.

Velká obliba fotopastí a s ní i šance zachytit vzácnou šelmu neroste jen mezi myslivci a ochranáři. Ve státních lesích je od konce loňského roku rozmístěno necelých tři sta fotopastí.

Státnímu podniku Lesy České republiky se přístroje osvědčily při sledování zvěře, u příjezdových cest, skládek dříví či opuštěných lesních objektů.

Jsou Žďárské vrchy vhodné pro trvalé usídlení vlka nebo rysa?

Podle Václava Hlaváče ze Správy CHKO Žďárské vrchy není problém v nedostatku potravy, nýbrž v umělých bariérách a v rušivých vlivech způsobených člověkem.

„Máme tu rozsáhlé lesní celky, ve kterých je potravy nadbytek. Po téhle stránce by mohl být návrat bez problémů. Doprava však tvoří hned dva problémy - jednak fragmentaci prostředí, jednak tvoří bariéry v podobě neprostupných dálnic. Kromě bariér řada zvířat na silnicích hyne. Pak je tu turistický tlak. Bohužel hlavní hřeben vrcholových partií od Dráteníku po Devět skal a Čtyři palice je velmi turisticky navštěvovaný. Turistika představuje pro tyto druhy dost výrazný rušivý faktor. Vyvstává i problém nelegálního lovu, který se vyskytuje všude, kde se vlk nebo rys objeví,“ popisuje hlavní rušivé prvky, které velké šelmy do Žďárských vrchů zatím nelákají.