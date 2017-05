Vysoké Mýto upřednostnilo konkurenci, firma chce po městě 20 milionů

Radní Vysokého Mýta bezmála rok vyjednávali o smlouvě se společností B. Braun Avitum, která chtěla zřídit dialyzační středisko v tamní nemocnici. Pak ale cukli a nakonec před dvěma roky dali přednost konkurenci. Může se stát, že se jejich rozhodnutí městu velmi prodraží. Okresní soud v Ústí nad Orlicí totiž ve čtvrtek začal projednávat žalobu firmy B. Braun Avitum, která od města požaduje kvůli „nepoctivému jednání“ 20 milionů 391 tisíc korun.



B. Braun Avitum ve sporu zastupuje jeden z nejznámějších českých právníků Tomáš Sokol, podle něhož Vysoké Mýto musí dokázat, že mělo spravedlivý důvod chystanou spolupráci ukončit. „Jednání došla tak daleko, že uzavření smlouvy bylo vysoce pravděpodobné,“ uvedl Sokol.

Nový občanský zákoník pamatuje na případ, kdy jedna ze stran v rozporu s očekáváním neuzavře chystanou smlouvu. Pak jí hrozí, že bude muset uhradit škodu. O nepoctivé jednání se ale jedná jen tehdy, pokud chybí spravedlivý důvod pro ukončení jednání o uzavření smlouvy. Město ve sporu tvrdí, že zástupci firmy B. Braun Avitum jednali neústupně a nereagovali na jejich připomínky.

„Spravedlivým důvodem byl nevstřícný přístup žalujícího k navrhovaným změnám,“ uvedl právní zástupce města Ludvík Matoušek. To Sokol i zástupce společnosti před soudem odmítli jako nepravdu.

Potíže s dialýzou spustily až komunální volby

Žádné spory by s největší pravděpodobností nenastaly, pokud by se v říjnu 2014 neuskutečnily komunální volby. Smlouvu o dialyzačním středisku a soukromé investici přesahující 20 milionů korun připravoval od dubna do října 2014 bývalý starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek, městská rada její znění dvakrát odsouhlasila, chybělo už jen získat souhlas ministerstva financí.

Jenže po volbách se Soušek ocitl v opozici a jednání firmy s novým vedením města se začala protahovat. „Spíše to byla taková neochotná komunikace, mlčení, “ uvedl u soudu manažer právní a personální sekce B. Braun Avitum Milan Filípek.

Bývalý zástupce Souška a současný starosta Vysokého Mýta František Jiraský spor nekomentuje. „V průběhu soudního jednání se k tomu nebudu vyjadřovat,“ uvedl.

Radní nakonec v březnu 2015 na zastupitelstvu oznámili, že den předtím rozhodli o nové soutěži týkající se nového dialyzačního střediska. Zástupci německého investora se to dozvěděli až na schůzi zastupitelů a byli šokováni.

„Považoval bych za slušné, aby někdo zvedl telefon a řekl nám, že vyhlašují nové výběrové řízení,“ řekl Filípek.

Bývalý starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek tvrdí, že spor je výsledkem neschopnosti vedení města. „Samozřejmě jako zastupitel si nepřeju, aby město platilo pokutu. Na druhou stranu si myslím, že slušné a korektní jednání v politice by být mělo, tady se slušně a korektně nejednalo a toto je důsledek,“ uvedl Soušek.

V nové soutěži v roce 2015 uspěla konkurenční firma Fresenius Medical Care. Vedení města poté tvrdilo, že vyjednalo lepší podmínky. Nicméně nová dialýza dodnes nestojí, pacienti jezdí dál do jiných měst a dosud nezačala ani slibovaná rekonstrukce části nemocnice.