Greenpeace sbírají podpisy za ukončení provozu chvaletické elektrárny

Modernizace za bezmála tři miliardy začala už letos na jaře.

„Kdyby rekonstrukce nebyla povolena, jedinou alternativou by bylo, že Chvaletice v roce 2020 skončí, což je přesně to, co bychom rádi. Rekonstrukce umožní elektrárnu, která je současníkem Škody 120 a černobílého televizoru Orava, provozovat až do roku 2030,“ uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský.

Úřady i elektrárna argumentují, že nikdo nepožadoval, aby chvaletická elektrárna v roce 2020 ukončila provoz, jen bylo určeno, za jakých podmínek může fungovat dál.

Zatímco i na relativně drobné stavby je však nutné zpracovat ekologický audit, v případě modernizace elektrárny jej úřady nevyžadovaly. Posudek na akci, která má emise snížit, podle nich nebyl nutný.

Ekologičtí aktivisté jsou ale přesvědčeni, že úřady porušily zákon, když souhlasily s modernizací bez pořízení posudku vlivu stavby na životní prostředí. Nezisková organizaci Frank Bold Society stavební povolení napadla správní žalobou. Teoreticky by soud mohl vydat předběžné opatření a rozjetou stavbu zastavit, nicméně je to velmi nepravděpodobné.

Snižujeme emise, argumentuje Severní energetická

Organizace Greenpeace kritizuje i politické strany, které se v kampani před krajskými volbami otázkou budoucnosti chvaletické elektrárny nezabývají.

„Jde přitom o největší zdroj znečištění v Pardubickém kraji,“ uvedl Rovenský.

Zájemce o kampaň Greenpeace zve na třídu Míru, tam by měl být až do voleb stánek, kde lidé získají informace o vlivu chvaletické elektrárny na životní prostředí. Zároveň si tam mohou nechat změřit vitální kapacitu plic nebo podepsat petici, která vyžaduje postupný utlum uhelných elektráren.

Postup ekologů odmítá vedení elektrárny, které tvrdí, že podniknuté kroky přispívají ke zlepšení životního prostředí.

„Chvaletická elektrárna modernizuje svůj provoz a snižuje tak emise škodlivých látek i prachu, což je pozitivní právě pro plíce a zdraví obyvatel Pardubicka i celé České republiky,“ říká mluvčí skupiny Severní energetická Gabriela Sáričková Benešová.

„Je neuvěřitelné, že proti tomuto zlepšení ekologičtí aktivisté protestují, místo aby ho vítali,“ dodala mluvčí.