V hokejovém klubu Dynamo se hodně zaspalo, tvrdí krizový manažer Skalický

S trochou nadsázky se dá říct, že Michaela Skalického používají pardubičtí politici jako hasiče. Ekonomický i organizační „požár“ už likvidoval v dostihovém spolku a nedávno i v Kulturním centru Pardubice. Už několik týdnů má pak stejnou práci v kancelářích HC Dynamo Pardubice.

„Jeho úkolem je nastavit ozdravný proces celé organizace a dát Dynamu zase nějakou dynamiku. Musíme si totiž uvědomit, že se situace hokeje v Pardubicích hodně změnila,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Právě on se nejvíce zasadil o to, aby hokej od Romana Šmidberského za 12,5 milionu korun koupilo město. Jenže hned po převzetí klubu začali politici zjišťovat, že získali do majetku radnice poněkud diskutabilní zboží, a do akce musel krizový manažer Michael Skalický.

„Působím v Dynamu z pozice člena představenstva. Můj úkol nyní je přehodnotit všechny zažité mechanismy v klubu a udělat z něj moderně fungující firmu. Nově nastavujeme všechny procesy v organizaci,“ uvedl Skalický s tím, že ho nečeká vůbec snadná práce.

Dynamo prý nenašel v právě dobré kondici, a to nejen po stránce ekonomické, o které se na veřejnosti kvůli zveřejňovaní dluhů už ví.

Dynamo muselo snížit platy zaměstnanců

„Řekl bych, že se v klubu zaspala doba. Dá mi dost práce, než z něj udělám standardní firmu. Prázdniny tady rozhodně nemáme, bude to ještě na dlouho, ale všichni v klubu se mnou spolupracují a já věřím, že se to pohne dopředu. Našel jsem tady pracovité lidi,“ uvedl Michael Skalický. Ten musel podle svých slov sáhnout i k nepopulárním řešením, jako je třeba snižování platů zaměstnanců Dynama. Zatím se však zdá, že to žádný masový exodus lidí z klubu nezaviní.

„Zatím nikdo podle mých zpráv neodchází. A když prostě někdo nebude chtít dělat za rozumné peníze v Dynamu, tak půjde jinam. To je byznys, to se nedá nic dělat,“ uvedl Martin Charvát.

Primátorovi momentálně dělá nejvíce starostí finanční situace šestinásobných mistrů republiky. Dynamo má kumulovanou ztrátu z posledních let zhruba 40 milionů, rozdíl pohledávek a závazků činí dalších minus dvacet milionů, a navíc organizaci chybí peníze na okamžité výdaje.

I proto Skalický hledá všechny skuliny, kudy by mohly peníze zbytečně odtékat. „Momentálně mám třeba na stole hráčské smlouvy. Dá se říct, že vše jde přes moji osobu. Většinou bohužel musím dělat nepopulární rozhodnutí, ale bez nich to nepůjde. Nastavujeme třeba úplně nové marketingové i obchodní strategie tak, abychom šli do nové sezony silnější,“ uvedl Skalický, který dostával pochvaly hlavně za to, jak „uklidil“ po bývalém vedení dostihového spolku.

„Tam se to povedlo, věřím, že u hokeje to bude stejné. Teď vám ale neřeknu, jak tady budu dlouho. V každém případě, až se klub uzdraví, půjdu zase dál,“ řekl Skalický.

Část jeho nynější práce by už na konci léta měl převzít nový provozně-ekonomický manažer, kterého momentálně Dynamo hledá ve výběrovém řízení. „Věřím, že Dynamo najde zkušeného manažera, který nám právě ukáže tu ideální cestu. Slibuji si od něj, že nám pomůže v té ekonomické části klubu. O tu sportovní se starají Dušan Salfický a Pavel Marek a mám pocit, že dobře. Nyní ještě vyřešit tu druhou část,“ dodal Martin Charvát.

Podle zákulisních informací by o pozici měl mít zájem bývalý generální manažer klubu Ondřej Šebek. „Zatím jsem se ještě nerozhodl, zda do toho půjdu,“ řekl k tomu Šebek.