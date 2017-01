Dynamo buduje hokejovou rodinu. Noví trenéři ji vedou do první bitvy

Jedna česká hokejová rodina už existuje. Vytvořil ji kolem své osoby na sociálních sítích Jaromír Jágr. Nyní se v Pardubicích tvoří další. Rád by ji co nejdříve vybudoval nový kouč extraligového Dynama Miloš Holaň. Moc dobře ví, že právě podpora tisíců fanoušků může klubu v těžkých chvílích dát rozhodující podporu.

„Každý názor je pro mě velmi důležitý, více očí více vidí. Vezmu si z toho to, co potřebuji. Byl bych moc šťastný, kdybychom našli s fanoušky společnou řeč. Abychom se nedívali na sebe přes prsty, ale fungovali jako rodina, abychom o sobě věděli. Oni jsou praví Pardubáci, leží jim Dynamo na srdci. Já jim už předem děkuji za to, že tady jsou,“ vzkázal přes web klubu Holaň.

Svým poselstvím vlastně odhaluje první velkou změnu, kterou klub čeká poté, co nad ním v pondělí převzali dohled zástupci města. Zatímco za majitele Romana Šmidberského a generálního manažera Pavla Rohlíka byla organizace značně tajemná a prakticky přerušila komunikaci s drtivou většinou fanoušků, nyní by měl přijít zásadní obrat.

Fanoušci se s vedením setkají už ve středu na Jižní tribuně

Spočívat by měl právě v mnohem větší otevřenosti vůči veřejnosti. „Jsme si vědomi, že lidé chtějí vědět, co se v klubu děje. Byla by chyba se před nimi zavírat,“ uvedl nový generální manažer Dušan Salfický, který hned dokládá, že z jeho strany nejde o plané sliby.

„V úterý 24. ledna budeme v aréně pořádat diskusní kotel pro fanoušky, a to od 18 hodin. Jsme připraveni zodpovědět všechny otázky, necháme nainstalovat schránku na místo s možností položit i otázku písemnou formou,“ uvedl Salfický s tím, že další schůzky, která bude v únoru, se zúčastní vedle něj či trenéra Miloše Holaně i primátor města Martin Charvát.

„Je nám jasné, že i na primátora může jít po nákupu klubu hodně dotazů, takže chceme, aby byl u toho,“ dodal dvojnásobný mistr světa a olympijský medailista.

Nicméně ještě před debatou čekají Pardubice dva extraligové duely, které by měly ukázat, zda v aréně začala léčba aktuálně posledního týmu tabulky. A nutno dodat, že nové vedení Dynama nedostalo zrovna snadnou startovací pozici v podobě příznivého losu. V pátek dorazí na led Tipsport areny druhý tým tabulky z Třince. V neděli pak Pardubice čeká v Praze Sparta, která se v úterý suverénním výkonem probojovala do finále Ligy mistrů.

„Pevně věřím, že v pátek dorazí do haly co nejvíce fandů a podpoří nás. Potřebujeme každý bod, abychom se vyhnuli baráži,“ uvedl Salfický.

Po letech se fandům v aréně ukáže oblíbený Otakar Janecký

Zápas proti Ocelářům začíná netradičně v 17.20 hodin. Důvodem je přímý televizní přenos České televize. „I tak věřím, že přijde přes osm tisíc diváků,“ doufá Salfický.

Návštěvnost by mohl podpořit i ten fakt, že po dlouhých 12 letech se fanouškům v extralize v barvách Pardubic představí jeden z nejvíce oblíbených hráčů v dějinách klubu Otakar Janecký. Legendární útočník sice už nebude bavit tribuny svými elegantními kličkami na ledě, ale i tak se dá čekat, že ho fandové hromově přivítají v pozici asistenta trenéra.

„Věřím, že nadšení Otakara Janeckého vyvede mužstvo z krize. Otakar se mi nabídl, že pomůže. Má týmu co dát, pomůže trenérům,“ uvedl Salfický.

Ten aktuálně shání hráče, kteří by pomohli Dynamu v závěru soutěže. Času má málo, protože přestupové okno se uzavírá posledního ledna. „Uvidíme, na co si jsme schopni finančně sáhnout a na co ne. Taky záleží na ekonomice klubu a na tom, jaká bude situace na trhu. Ale do 31. ledna 2017 nějaké změny určitě provést chceme,“ dodal bývalý brankář.