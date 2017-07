Turistů je už moc, vadí lidem z hřebčína v Kladrubech i Dolní Moravy

Na jedno místo se jezdí za unikátními bělouši, na druhé zase hlavně na lyže či kola. Obě malé obce leží na úplně opačném konci Pardubického kraje, ale problémy mají trochu podobné. Obyvatelé Dolní Moravy unavují nápory turistů a bojí se, co bude dál. Obavy lidí z Kladrub nad Labem se slavným hřebčínem zase pramení z toho, že by po případném zařazení areálu na Seznam UNESCO obec zaplavilo nezvládnutelné množství turistů.

„Již dnes nemají v Kladrubech auta návštěvníků kde parkovat, na závody se musejí přivážet mobilní toalety, aby bylo alespoň základní sociální zázemí,“ uvedla starostka Kladrub a bývalá ředitelka hřebčína Lenka Gotthardová, která sice považuje zápis na seznam za přínos, hřebčín ani obec však na to prý nejsou připraveny.

„Už teď nám sem chodí hodně turistů, jako obec rozhodně žádnou propagaci dělat nemusíme. Pomohla by parkoviště mimo střed obce, hřebčín něco připravuje, ale všichni si nejradši zastaví ve středu obce,“ řekla.

Upozorňuje také na to, že přílišný turistický ruch ve stájích není vhodný ani pro koně, proto by bylo dobré změnit prohlídkové trasy. Obci by také zřejmě vzrostly náklady na úklid a likvidaci odpadů.

V Kladrubech s 320 obyvateli je jediná restaurace, Císařský hostinec v areálu hřebčína, hospodu přímo v obci majitel před časem zavřel a prodává zmrzlinu. Místní mají k dispozici jednu prodejnu potravin, ubytování nenabízí nikdo. Loni přitom vzrostla návštěvnost kladrubské a slatiňanské části hřebčína na 60 tisíc lidí za rok, před deseti lety byla zhruba poloviční. Se vstupem do UNESCO by se měla ještě zvýšit.

Kraj chce při rozvoji území možným problémům předejít. „Zadali jsme studii, která prověří možnosti rozvoje infrastruktury, a to jak dopravní včetně cyklotras, cyklostezek a pěších tras a samozřejmě parkování, tak v oblasti služeb pro cestovní ruch,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Podle něj bude důležitá i navigace a napojení na další turistické cíle i návaznost na územní plány obcí. Dokument bude hotový do konce října.

Do UNESCO chce Česká republika zařadit kulturní krajinu hřebčína. Aby byla šance na úspěch co nejvyšší, byla v roce 2015 vyhlášena krajinná památková zóna Kladrubské Polabí, od května 2016 je oblast na seznamu evropsky významné lokality Natura 2000, která zahrnuje lužní les, areál hřebčína, louky a pastviny. To vše ale přineslo omezení pro rozvoj obce i jejich obyvatele.

Podle starostky Kladrub UNESCO obci nic moc nepřinese

Památkáři totiž musí schvalovat vzhled budov, například výměnu oken, střešní krytiny či umístění solárních panelů nebo podobu plotů. Kromě Kladrub spadá do zóny Kladrubské Polabí také Semín a Selmice, částečně i Řečany nad Labem. Podle Gotthardové navíc turistika v obci místním lidem příliš možností pro podnikání nepřinese, neboť velká část obyvatel je v důchodu a mnoho ostatních pracuje v hřebčíně. „Málokdo podniká, obec byla po staletí zvyklá, že lidé byli ve službě,“ míní starostka.

Šanci na nové příležitosti vidí v možném zápisu do UNESCO starosta blízkého Semína Jaroslav Trubač. „Pro nás to může být výhoda, přinese to našim občanům možnost nabízet ubytování nebo se uplatnit u podnikatelů,“ řekl Trubač. Shodou okolností právě ze Semína přitom pochází krajský radní pro turistický ruch René Živný. Podle něj se situace zbytečně dramatizuje.

„Myslím si, že většina hostů Kladrub přijede do obce na kole a nijak tak tamní ulice nezatěžuje. Ani z nějakého velkého přílivu turistů strach po možném zapsání do UNESCO nemám. Prohlídky hřebčína jsou už prakticky nyní plné, takže o moc více lidí nepřijede. Spíše si myslím, že se příliš nedaří spolupráce hřebčína a obecního úřadu,“ uvedl René Živný.

Dolní Moravu zaplavila po otevření areálu auta

Dolní Morava už řeší problémy, kterých se v Kladrubech zatím jen bojí. Tamní rychlý rozvoj udělal sice z obce atraktivní místo pro zimní i letní vyžití, ale na nápor lidí nejsou naprosto připravené tamní silnice.

„Automobilová doprava v letní i zimní sezoně působí v obci značné komplikace, není ani kde zaparkovat. Hejtmanství proto plánuje ve dvou etapách zajistit, že dosud slepá silnice procházející Dolní Moravou bude napojena na silniční síť z obou stran. Mělo by to ulevit přetíženým jednosměrkám k turistickým cílům.

„Silnice vedoucí od spodního parkoviště je jednosměrná. Naším cílem je její rozšíření na požadované parametry obousměrné komunikace. Součástí bude na většině úseku také chodník pro pěší, který zde v současné době chybí,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Druhá etapa, která by měla začít v roce 2019, zahrnuje rozšíření a další úpravy silnice v úseku od Hotelu Vista kolem stanice Horské služby, lanového parku a dále směrem k parkovišti a konečné autobusu. V létě navštíví středisko někdy i přes 7 000 návštěvníků za den.