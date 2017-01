Dopravní podnik opravil starý trolejbus s okřídleným logem Škoda

„Provozuschopné s papíry jsou dva, pražský a ostravský. Brňáci ho rekonstruují. My jsme ve fázi, kdy řešíme doklady na provoz vozidla,“ řekl automechanik Pavel Zedník.

Vozidlo vyrobila Škoda Plzeň v roce 1960. Po Praze jezdilo do roku 1972, poté bylo v soukromých rukách odstaveno mimo provoz. Pardubický dopravní podnik ho koupil od soukromníka v roce 1998, bylo nepojízdné, karoserie zrezivělá. Původně se mělo v roce 2000 zúčastnit oslav 50 let MHD v Pardubicích. Plány, že do dvou let bude opravené, vzaly záhy za své. Historických trolejbusů tohoto typu už je velmi málo, náhradní díly prakticky neexistují.

„V roce 1998 to byl absolutní vrak. Hledali jsme několik let někoho, kdo nám opraví odporovou skříň, která řídí elektronickou část trolejbusu. Vozidlo už něco pamatuje. Lidé, kteří je opravovali, už mezi námi nejsou,“ řekl ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Pavel Zedník pracuje v dílně 17 let, na opravách historického trolejbusu je prakticky od začátku. Hodiny strávené rekonstrukcí už ani nepočítá, jsou jich tisícovky.



„Člověk musí být fanda do historie. Díly jsme sháněli ve výprodejích, od nadšenců do trolejbusové dopravy, něco jsme si museli udělat vlastními silami,“ řekl Zedník.

Trolejbus s oblými tvary karosérie či okřídleným logem Škoda na čelní části bude vyjíždět jen výjimečně. Dopravní podnik ho představí v květnu příštího roku, kdy trolejbusová doprava ve městě slaví 65 let. Někdy na jaře se vydá na zkušební jízdy. „Styl jízdy je jiný než se současnými vozy, je tu pár vyvolených, kteří ho mohou řídit,“ řekl Pelikán.

Původně trolejbus jezdil v Praze, v barvě převažovala bílá proti červené. Dnes je červený a střecha krémově bílá, aby odpovídal barvám typickým pro tehdejší provoz v Pardubicích. Ve své době v trolejbuse ještě seděl průvodčí u pultíku a vybíral od cestujících jízdné. Později vozy nahradily trolejbusy s logem S, což znamenalo samoobslužný provoz.