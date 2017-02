Dráhy ustoupily, pravidelným cestujícím do Pardubic dají rezervaci zdarma

„Lidé mohou od pondělí 6. února využívat pro cestu expresem Ostravan mezi Ústím nad Orlicí a Pardubicemi rezervace s nulovou cenou,“ uvedl člen představenstva drah Michal Štěpán po jednání s náměstkem pardubického hejtmana Michalem Kortyšem.

Expres Ostravan je komerční spoj, který začaly České dráhy provozovat s novým jízdním řádem na své obchodní riziko. Tím odůvodnily, proč je tento spoj v ranní špičce z Ostravy do Prahy povinně místenkový.

S malým počtem zastávek mezi Hranicemi na Moravě a Prahou a krátkou jízdní dobou má umožnit rychlé cesty především obyvatelům z Ostravska, Novojičínska a Hranicka do Prahy.

Jenomže pravidelným cestujícím nastupujícím v Ústí nad Orlicí místenková povinnost na cestu do práce či do školy v sídle kraje cestování znechutila. Proto vyvinuli tlak na představitele kraje, aby se za ně postavil.

„Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum a dohodli jsme se s Českými drahami, že pro cestu z Ústí nad Orlicí do Pardubic nebude požadován příplatek za povinnou rezervaci místa. Místenku v nulové hodnotě je však stále k jízdnému nutné pořídit,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

České dráhy nabídnou cestujícím mezi Ústím nad Orlicí a Pardubicemi takzvanou obchodní slevu z ceny rezervace. Ale ne všem.

„V nabídce bude vymezený počet rezervací do expresu Ostravan pouze pro úsek Ústí nad Orlicí - Pardubice za nulovou cenu, které si budou moci pořídit lidé jezdící tímto spojem pravidelně do zaměstnání například s traťovými jízdenkami. Tyto bezplatné místenky budou do vyčerpání kontingentu dostupné u osobních pokladen a průvodčích ve vlaku. Cestující, kteří si kupují běžné jízdenky pro jednotlivé cesty, si mohou zajistit nadále bezplatnou rezervaci při nákupu v e-shopu,“ uvedla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Doprava od Letohradu potřebuje výraznější zrychlení

Zavedení pevně stanoveného počtu bezplatných rezervací pro expres Ostravan je z hlediska dopravce nejrychlejší a nejjednodušší řešení.

„Splňuje požadavek obyvatel Pardubického kraje využívat dálkový expres pro pravidelné dojíždění do zaměstnání na krátkou vzdálenost. Ale i naši obchodní potřebu nabídnout komfortní cestování na velké vzdálenosti ze severní Moravy do Prahy. Zároveň nabízíme Pardubickému kraji s některou z budoucích změn jízdního řádu možnost zajistit rychlé a přímé spojení Lichkovska a Letohradska s krajskou metropolí, které by splnilo požadavky občanů na pravidelné bezproblémové dojíždění do zaměstnání a škol v ranních hodinách rychlým regionálním spojem národního dopravce,“ dodal Michal Štěpán.

Krajský radní Kortyš při této příležitosti rovněž uvedl, že se chce zabývat tím, jak v budoucnosti kvalitu spojení této odlehlé části regionu s Pardubicemi řešit komplexně, tedy aby se výrazně zrychlilo a zkvalitnilo. Ve hře tedy bude i znovuzavedení spěšných vlaků, které předcházející šéf regionální dopravy Jaromír Dušek odmítal.