Silničáři s trasou D35 u Litomyšle nepohnou, aktivisté chystají stížnost

Když počátkem srpna zasedlo k plánovanému jednání litomyšlské zastupitelstvo, téma vedení D35 kolem města bylo opět na stole. Radní však nechtěli vydávat žádné doporučení, pro kterou ze dvou variant jsou. Hodlali přitom počkat na výsledek dalšího jednání plánovaného na září.

„Politicky se jako rada můžeme shodnout a možná bychom se shodli byť ne jednotným, ale většinovým hlasováním, zastupitelstvo má vyšší mandát,“ prohlásil tehdy starosta Radomil Kašpar.

Jenže Centrální komise Ministerstva dopravy záležitost trasování „rozsekla“ toto úterý, a tak museli radní projednání uspíšit.

„Byli jsme vyzváni ŘSD, abychom se vyjádřili,“ uvedl Kašpar.

A radní tak také narychlo učinili a svým usnesením se přiklonili k takzvané variantě „nula“, kterou preferuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a jejíž příprava je ve fázi, kdy již tato organizace požádala o vydání územního rozhodnutí. Silničáři představitele města k jednoznačnému postoji skutečně vyzvali.

„ŘSD považuje stanovisko Rady města Litomyšl o vedení trasy v úseku Litomyšl-Janov za tolik závažné a výrazně ovlivňující další průběh přípravy tohoto významného dálničního tahu, že si Vás dovolujeme požádat o jeho předložení, a to nejdéle do termínu konání jednání Centrální komise,“ stojí v dopise adresovaném starostovi, pod kterým je podepsán šéf pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr.

O pár řádků výše přitom stálo, že ŘSD obdrželo usnesení zastupitelstev všech dotčených obcí s výjimkou Litomyšle.

Město se tak dostalo pod časový tlak a na příští zasedání nepočkalo.

„Rozumím, že se to části zastupitelů nelíbí. ŘSD jsme také naznačili, že hlavní slovo má zastupitelstvo, které může rozhodnutí otočit. Jednoznačná podpora není pro jednu ani druhou variantu,“ řekl starosta, jenž je zastáncem původní trasy, a to z důvodu obavy o zdržení přípravy v případě přiklonění se k alternativní „jedničkové“ variantě, kterou podporuje část obyvatel a spolků.

„Mám strach, že by nám dálnice skončila před Litomyšlí a pak by tam tři roky jezdila veškerá doprava. To si nedovedu představit,“ zmínil Kašpar. Ačkoliv má čtyřčlenná vládnoucí koalice většinu, v otázce trasování dálnice jednotná není. Stejně tak je tomu ale i u opozice.

„Ačkoliv usnesení prošlo radou, upozornil jsem ministerstvo, že názor zastupitelstva jako nejvyššího orgánu může být jiný,“ řekl starosta. Nejednotný je přitom i klub KDU-ČSL, za niž byl Kašpar zvolen.

Zastánci druhé trasy s přístupem radních nesouhlasí

Postup radních ohledně doporučení ministerstvu se nelíbí zástupcům spolku Pro Litomyšl, který usiluje o alternativní trasu.

„Vyjádření může vydat město pouze, pokud je schváleno veřejným zastupitelstvem, a to se v tomto případě nestalo,“ namítl předseda spolku Ladislav Sýkora, který uvedl, že rada neměla k doporučení trasy mandát. Původní varianta dle spolku přinese vyšší hluk, znečištění podzemních vod a zábor zemědělské půdy. To vše má dokládat odborný posudek projektantů.

„Tato varianta také znamená mnohem vyšší náklady na stavbu mostních konstrukcí a zdí, a tak připravujeme podání podnětu k NKÚ doloženého znaleckým posudkem,“ dodal Sýkora.

Riziko následných soudních průtahů je dle starosty reálné, i kdyby se postupovalo na základě přání aktivistů. „Nebezpečí hrozí v obou případech. Neočekávám, že si s ,jedničkáři‘ padneme kolem ramen, ale doufám, že to nebude mít dramatický vývoj,“ dodal Kašpar.