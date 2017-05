Vláda dá kraji bezmála tři miliardy na dálniční přivaděče

Dříve než přivaděče by měly stát první dva úseky samotné dálnice. V úterý měli dotčení majitelé pozemků i představitelé obcí poslední možnost vznést své požadavky během stavebního řízení na stavbu druhého úseku od Časů k Ostrovu v délce 14,5 kilometru. Do Dašic se proto sjeli zástupci ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a též projektantské společnosti Valbek. Byť byla připravena místa pro zhruba sedmdesát lidí, nakonec své námitky vznesla jen necelá desítka přítomných. Zatímco místostarosta Dašic Jan Foldyna neměl žádnou připomínku, zástupce Ostrova by rád zachoval jednu z místních cest. Dotazy a námitky ohledně rekultivace po dokončení stavby či šíře obslužných komunikací, vedoucích na pole, vznesli soukromí zemědělci z rodiny Vinařů, kteří na začátku archeologického výzkumu před několika týdny zavolali na pracující geodety policii. Spor ohledně vstupu techniky na osetá pole v majetku státu se nakonec podařilo urovnat. Ovšem ke klidu během jednání to rozhodně nepřispělo. Námitky měla i starostka Dolní Rovně, které se například nelíbilo, že protihlukové stěny jsou navržené u ptačí oblasti Komárov a nikoliv blíže obecní zástavbě. Připomínky k několika dotčeným pozemkům vznesl starosta Časů Zdeněk Seidl. Také jemu zástupci na opačné straně slíbili, že se jeho požadavkem budou ještě zabývat. Než se vše vyřeší, nelze vydat stavební povolení. To by naopak brzy mohl získat alespoň most, který povede přes hlavní železniční koridor v Uhersku. O samostatné povolení jednoho z větších objektů na D35 požádal Tomáš Kliment z firmy Valbek. Proti návrhu nikdo z přítomných nevznesl žádnou námitku. Vedle kolejí v blízkosti stanice by se tak brzy měly objevit archeologové a poté i stavební technika.