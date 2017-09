Jediný dům na trase D35 čeká demolice. Místo něj bude pilíř

Malá zahrádka zarostlá plevelem, rozbitá okna, rozpadající se plot a na něm prázdná rezatá schránka. Nic, co by naznačovalo, že v domě stojícím hned vedle kolejí někdo bydlí. Podle kolíčků na šňůře je však znát, že zase tak dlouho opuštěný není.

Ještě letos v něm bydlel Vladimír Pokorný, šedesátiletý muž, který desítky let pracuje na statku v nedalekém Uhersku. Musel se tam i přestěhovat. Jeho dům vykoupil stát kvůli stavbě dálnice. Přesto se každý den do svého předchozího bydliště vrací. Na kole. U dvoupatrového domu s půdou žijí už jen kočky. Zvířata se často procházejí přes silnici, jinak leží u domu vedle hromady prázdných konzerv od žrádla. O svém životě vedle projíždějících souprav prošedivělý muž hovořit nechce.

„Je to pro mě uzavřená kapitola. Víc k tomu nemám co říci. Mám práce dost,“ odvětil ihned poté, co s cigaretou v ústech vyšel před svůj nový domek v sousední vesnici.

„Mají to vykoupené, tak ať si s tím dělají, co chtějí,“ říká.

Místo bývalého domu pana Pokorného vznikne jeden z pilířů mostu, který povede přes koridor. Na loukách před domem už jsou zatlučené kolíky, které vymezují prostor, kudy D35 povede. Archeologové, kteří mají pár metrů od domu postavenou oranžovou obytnou buňku, spustí co nevidět v okolí záchranný výzkum. Zanedlouho se technika pustí do odstranění samotného domu. V jeho blízkosti v minulých dnech pokáceli veškeré stromy, které v trase dálnice rostly.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) měl Vladimír Pokorný na vystěhování čas do konce roku. Při podpisu smlouvy už měl nabídky na koupi jiného domu v okolí.

„Nabídli jsme mu, že mu pomůžeme se stěhováním, bude-li to potřebovat. Tenkrát řekl, že si se stěhováním poradí sám,“ uvedla vedoucí úseku výstavby pardubické pobočky ŘSD Hana Jarolímová.

Na momentálně zpustlé zahradě si dříve pěstoval zeleninu pro vlastní spotřebu. Za plotem tak bylo možné zahlédnout okurky či brambory. Měl tam zasazené i kytky.

Jeho někdejší sousedka Jaroslava Kaltounová se stěhovat nemusí. Jejího obydlí se stavba D35 přímo nedotkne, byť bude mít rodina dálnici v podstatě za okny. „Pětatřicítka“ povede po vysokém náspu necelých dvě stě metrů za zdmi domu.

„Jestli nám tady ještě postaví na valu silnici přes přejezd, tak se tady při inverzi udusíme,“ říká.

Most přes koridor se bude stavět mezi prvními

Naproti vratům na dříve bažinaté louce má nově vést silnice, která převede spojnici mezi Uherskem a Městcem přes koridor, čímž by se zrušilo nebezpečné úrovňové křížení s kolejemi. Přes silnici povede o kus dále D35 po dalším mostu.

Kaltounová připomíná, že dálnici musel ustoupit ještě jeden dům. Stál na kopci směrem k Městci. „V něm už ale tak šest let nikdo nebydlel. Zbourali ho asi před třemi roky,“ vzpomíná Kaltounová.

Bagry již shrábly půdu poblíž Uherska v místech, kde vyroste ještě větší mostní estakáda. Ta na pilířích překoná řeku Loučnou a její záplavové území. Na ni bude most přes koridor v podstatě navazovat. Podle plánů má být dlouhý necelých 176 metrů. Stavět by se přitom měl mezi prvními. Silničáři totiž již dříve požádali ministerstvo dopravy o vydání přednostního stavebního povolení právě na tento most.

Budovat se nicméně začne až poté, co bude vybrán zhotovitel celé trasy. Ačkoliv ŘSD avizovalo, že by s vítězem chtělo podepsat smlouvu do konce září, je již nyní jisté, že termín se splnit nepodaří. Lhůta pro podání nabídek ve druhém závěrečném kole se totiž už desetkrát prodlužovala. A na úsek mezi Časy a Ostrovem mohou firmy podávat nabídky až do 2. října.