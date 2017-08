Z Pardubic do Hradce Králové na kole? Po cyklostezce až v roce 2020

2020. To je datum, kdy nejdříve by se cyklisté mohli dočkat kompletní stezky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Zatím existuje jen krátký kus mezi Pardubicemi a Ráby. Se zbytkem trasy by se nejprve mělo začít v úseku mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem, na který se už hledá dodavatel.

„Předpokládáme, že dodavatele stavby vysoutěžíme ještě v tomto roce a že letos zahájíme i přípravné práce pro stavbu,“ uvedl náměstek hradeckého primátora Jindřich Vedlich.

Náklady na tento úsek budou činit zhruba 30 milionů korun, většina peněz bude z dotací. „Těchto prvních pět kilometrů stezky se začne stavět na podzim letošního roku nebo na jaře roku příštího. To záleží na klimatických podmínkách. Další návazný úsek Vysoká nad Labem - Opatovice - Dříteč je momentálně ve fázi výkupu pozemků. Chybí tam ještě pár důležitých parcel a hlavně nemáme vyřešené využití lokality za elektrárnou Opatovice a způsob přemostění řeky Labe,“ uvedl projektový manažer cyklostezek Tomáš Jeřábek.

Podle něj samostatné pokračování z obce Dříteč do Němčic a následně k hospodě pod Kunětickou horou projde do konce tohoto roku územním řízením, přičemž majetkově jsou pozemky zajištěny.

Tyto úseky by se tedy měly stavět v roce 2019 až 2020. Celkové propojení krajských měst by mohlo být hotové v roce 2020.

Stavbu cyklostezky provázejí dlouhodobě problémy

Z Rábů, které leží na úpatí Kunětické hory, totiž vede už několik let cyklostezka až do centra Pardubic. Stavbu zhruba 23 kilometrů dlouhé cyklostezky však provázejí dlouhodobě problémy. Ještě v létě roku 2014 přitom měli politici za to, že cyklostezka se bude slavnostně otevírat do dvou let. To se záhy ukázalo jako nereálné a v roce 2016 se nezačalo ani stavět.

V souvislosti se stezkou se hovořilo také o výstavbě odbočky do Kunětic. Po zhruba kilometrovém úseku od cyklostezky až do obce, kde je třeba populární prodejna zmrzliny, míří za hezkého počasí stovky cyklistů denně. Přitom je však na úzké cestě ohrožují rychle jedoucí auta. O tom, že by si úsek stezku zasloužil, svědčí dva pomníčky, které připomínají zabité cyklisty.

Jenže jak se zdá, spojka se stavět nebude. „Napojení Kunětic jsme již prověřovali a až na nesouhlas jednoho vlastníka jsou pozemky pro stavbu předjednány. Nicméně kvůli nesouhlasu daného vlastníka se prozatím další příprava nezajišťuje,“ sdělil Tomáš Jeřábek.

To potvrzuje i starostka Kunětic Jana Šilarová. „Bohužel jeden člověk si postavil hlavu, a stezka tak zřejmě nevznikne, je to škoda,“ uvedla Šilarová, která se zasadila alespoň o to, aby na silnici vznikly piktogramy s cyklistou a policie instalovala značku s doporučenou sedmdesátkou.