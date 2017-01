Přeměna ČSOB v radnici je reálná. Pojišťovna chce stavět v lihovaru

Stále více to vypadá, že by za pár let mohli prakticky všichni úředníci pardubické radnice sedět v dnešním sídle ČSOB Pojišťovny na Masarykově náměstí naproti obchodnímu centru Palác Pardubice.

Radní totiž ladí poslední detaily smlouvy, podle které by město zaplatilo za sídlo společnosti 300 milionů korun. „Myslím si, že by zastupitelé mohli dostat materiál na stůl už v březnu,“ řekl náměstek primátora Jan Řehounek (ANO) s tím, že celý proces se poněkud zpomaluje kvůli tomu, že firma těžko hledá pozemek, na kterém by stavěla svou novou větší budovu.

„Původní nabídka městu na odkup objektu za 300 milionů korun platila do konce roku. Pojišťovací firma termín sama posunula. Jednání o velké finanční transakci, to znamená nákup pozemku, se neodvíjí tak rychle, jak předpokládali,“ doplnil Jan Řehounek.

Nicméně se zdá, že by hledání mohlo brzy skončit. Podle náměstka Řehounka by firma chtěla stavět v areálu bývalého lihovaru. „Je to jedna ze zvažovaných lokalit,“ uvedl k tomu mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Výběr místa by měl logiku, a to hned z několika důvodů. Pro firmu by jistě bylo výhodné, kdyby měli její zákazníci i zaměstnanci kanceláře přímo u vlakového a autobusového nádraží. Radním by se pak zase jistě líbilo, kdyby zmizel z centra města roky pustnoucí brownfield a právě opravované náměstí Jana Pernera by dostalo lichotivější pozadí.

Radnice chce přestěhováním zlepšit dostupnost služeb

„Rozhodně firma preferuje pozemky v okolí pardubického hlavního nádraží,“ dodal k tomu Jan Řehounek. Radní chtějí v budoucnu centralizovat většinu svých agend na jedno místo. Magistrát proto chystá audit, který bude sloužit jako podklad k centralizaci úřadu.

„V roce 2022 končí bezplatný nájem v budově krajského úřadu, kde sídlí přes sto úředníků pardubického magistrátu a my pro ně musíme tak jako tak hledat místo. Úřad nyní máme roztroušen na 12 místech. Chceme zlepšit dostupnost služeb pro naše občany,“ uvedl primátor města Martin Charvát.

Koupí-li město sedmipatrovou budovu z roku 2000, zůstane v ní pojišťovna čtyři až sedm let v nájmu, za nějž ročně zaplatí 20 milionů korun. Kupní cenu má radnice zaplatit ve 12 splátkách po 25 milionech korun. „Podmínky jsou poměrně výhodné, určitě to stojí za úvahu,“ řekl ke stěhování i jindy skeptický zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Z větší části prosklená stavba disponuje velkým množstvím kanceláří a 150 parkovacími místy. Její vzhled i funkčnost ale kritizuje část odborné i laické veřejnosti.

„Projektant se ve světě inspiroval architekturou 90. let a podle toho budova vypadá. Vznikala asi tak, jako když pejsek s kočičkou vařili dort. Budova je tvarově rozháraná, a proto vzbuzuje emoce,“ řekl nedávno například architekt a starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík.

Část opozice zase upozorňuje na to, že může být nákladné budovu přestavět pro potřeby radnice.