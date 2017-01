Rok 2017: Lepší letiště, okolí nádraží a průjezd městem. A dorazí Klus

MF DNES vybrala i další nejdůležitější události nového roku.

+ Rozhodne se o koupi klubu

Ve čtvrtek 5. ledna pardubičtí zastupitelé oficiálně rozhodnou o tom, zda koupí od Romana Šmidberského hokejový klub. Hotovo však bude už dnes. Primátor svolal neveřejný seminář, na kterém bude chtít pro transakci za 25 milionů získat podporu.

Roman Šmidberský chce za majoritní balík akcií 12,5 milionu korun. Háček je však v tom, že to není cena ani zdaleka konečná. Šmidberský už uvedl, že zároveň s prodejem akcií bude chtít dalších 12,5 milionu, které měl klubu napůjčovat.

Pardubice navíc stále nejsou schopné vyhrát několik zápasů v řadě, a tak se drží na příčkách, které znamenají jen těžký boj o záchranu.

+ Dokončí se prostor u nádraží

Po dlouhých odkladech by pardubické přednádraží mělo získat důstojnější vzhled. Rozsáhlá rekonstrukce, která vyjde na 176 milionů korun, odstartovala na začátku loňského listopadu a měla by trvat 180 dní. Prostor před pardubickým vlakovým nádražím se změní téměř k nepoznání. Přibude památník Jana Pernera, klidová zóna s vodním prvkem se přesune na vhodnější místo, nově řešeno bude stání pro vozy městské hromadné dopravy, které bude vybaveno moderními informačními systémy. Přibudou nástupní a výstupní hrany pro pravidelné linkové autobusy, cyklověž s automatickým samoobslužným systémem i venkovní kryté stojany pro jízdní kola.

+ Hokejbalové mistrovství světa

Krajské město bude od 1. do 10. června hostit mistrovství světa v hokejbale. Za pár měsíců tak bude v obou halách pardubické Tipsport areny bojovat třicet týmů o titul mistra světa v kategorii mužů i žen. Permanentka na tuto akci vyjde na 600 korun, denní vstupenky budou stát 100 korun.

+ Zahraje J. A. R., Klus i Kabát

Letošní rok bude bohatý i po hudební stránce. Už v květnu na Majálesu Pardubice vystoupí legendární kapela J. A. R. s Danem Bártou, v červenci pak pod Kunětickou horou na festivalu České hrady zahraje Tomáš Klus či Anna K, se svým novým halovým turné následně přijede do Pardubic známá rocková skupina Kabát. Vystoupí zde 26. října v Tipsport areně. Již 59. ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl se bude konat od 16. června do 6. července.

+ Letní kino se vrátí do centra

Zpět do centra Pardubic by se v letošním roce mohlo vrátit letní kino. Usídlit by se mělo na ploše u Tyršových sadů, kterou chce město využívat i pro koncerty a sportovní akce. Radnice totiž nechala v areálu u Tyršových sadů zbourat bývalá jatka, upravila i jejich okolí. Hrozí však, že s návratem do centra se znovu objeví stížnosti na hluk.

+ Bude hotový terminál letiště

Devět měsíců zbývá do plánovaného dokončení nového terminálu na pardubickém letišti, který staví konsorcium firem Strabag a Chládek a Tintěra. Letiště nově bude mít hlavní halu a dvě boční stavby s odbavením cestujících z Schengenu a mimo Schengen zvlášť. Budou tam klasické služby, jako je restaurace, obchody a pravděpodobně i směnárna. Vybudována bude také silnice, která povede od hlavní letištní brány k terminálu, na jejím konci bude kruhový objezd, odkud řidiči vjedou na parkoviště před samotnou stavbu, která bude mít na délku 146 metrů. Silnice a letištní hala vyjde na 256 milionů korun.

+ Dostaví se silnice u Parama

Letos by si řidiči v Pardubicích mohli alespoň trochu oddychnout. Měla by totiž být hotova přestavba silnice u chemičky Paramo, která se rozšíří o další dva pruhy. Celkově bude silniční úsek široký necelých 33 metrů. Ačkoliv podle původních plánů mělo stát rozšíření 590 milionů bez DPH, vysoutěžená cena ve výběrovém řízení je lehce nad 368 miliony bez DPH.