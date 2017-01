Chrudim chce novou sportovní halu. Pět minut po dvanácté, tvrdí opozice

Chrudimští politici původně chtěli zaplatit přes sto milionů korun za modernizaci sportovní haly v centru města, kde hrají své zápasy futsaloví mistři týmu Era Pack.

Jenže slávu místa, kde při Královském poháru v roce 1979 bojovali Ivan Lendl, Tomáš Šmíd či Yannick Noah, nevzkřísí. Zjistili, že pro město bude výhodnější postavit halu novou.

„Je více než pravděpodobné, že hala vyroste na zeleném drnu. Kdybychom šli cestou rekonstrukce staré haly, všechny sporty mají na dva až tři roky smůlu,“ uvedl starosta Chrudimi Petr Řezníček (SNK-ED).

Město před třemi lety uspořádalo kvůli opravě haly architektonickou soutěž, na odměnách vyplatilo přes milion korun, ovšem vítězné návrhy politiky neuchvátily. Ukázalo se, že modernizace bude drahá, hala ani po rekonstrukci nebude splňovat dnes už standardní parametry pro taková zařízení a hlavně nebylo jasné, jak vyřešit parkování.

Nakonec převážil názor, že stavba zcela nové haly na jiném místě bude pro Chrudim výhodnější. Vedení města se dohodlo, že o plánu bude nejdříve informovat zastupitele. „Bylo by ode mne neseriózní, abych říkal, jak to vyřešíme a kterou lokalitu zvolíme. To se musí zastupitelé dozvědět od nás, a ne z novin,“ uvedl Řezníček.

Hala má být mezi bazénem a zimním stadionem

Hala by měla podle informací MF DNES stát mezi krytým plaveckým bazénem a zimním stadionem. Parkoviště by mohlo vzniknout u řeky, kde je dostatek místa. Řidiči by měli mít možnost k hale i ostatním sportovištím sjet přímo z městského okruhu. Jenže to vše je stále v rovině úvah a ještě hodně chybí k tomu, aby se mohlo začít stavět.

„Já myslím, že problém neřešíme za pět minut dvanáct, ale pět či deset po dvanácté. Podívejme se do okolních měst, moderní hala tu měla být už dávno. Teď bude záležet na financování stavby, rozpočet Chrudimi není tak silný, aby dokázal vstřebat sportovní halu za 200 milionů korun,“ uvedl opoziční zastupitel František Pilný (ANO).

Nová, nebo stará hala? Pro a proti Stará hala PRO Oprava by zachovala sportoviště, ke kterému mají místní vztah. Hala je v centru města. PROTI Říká se, že oprava starého je dražší než novostavba, což v tomto případě platí dvojnásob. Parametry této sportovní haly nikdy nebudou odpovídat standardům 21. století. Parkování v okolí je tragické. Nová hala PRO U města velikosti Chrudimi je dnes moderní sportovní hala samozřejmostí. Lokalita u městských sportovišť má logiku a parkování by nedělalo potíže. Bylo by možné propojit zimní stadion, krytý bazén i halu. PROTI Přístupová cesta ke sportovištím vedoucí úzkými ulicemi je nepříjemná. Pokud nebude zajištěn sjezd do sportovišť přímo z městského okruhu, byl by to docela velký problém.

Pokud bude mezi zastupiteli shoda na tom, že se nová hala postaví u Chrudimky, rozjede se další debata právě o tom, kolik si Chrudim může dovolit za ni zaplatit. Má se držet při zemi, nebo být odvážná? „Jsem pro to postavit novou multifunkční arénu, kde by se mohly pořádat i větší koncerty. Líbí se mi například, jak to vyřešili v Popradu,“ uvedl místostarosta Roman Málek (KDU-ČSL).

„Taky bych chtěl super halu, která by umožňovala různé využití. Jen mám obavy, že cena pak vyskočí a projekt se někam strčí a nakonec nebudeme mít nic,“ uvedl Pilný.

Chrudim podle všeho nemůže počítat s žádnou dotací. V mnoha městech vyrostly moderní haly díky tomu, že sportoviště se stavělo pro některou ze středních škol. Akci z velké části platil stát, ale užitek z ní měli všichni. Tímto způsobem získaly špičkovou halu například Svitavy.

V Chrudimi panuje shoda, co se starou halou. Město by ji opravilo, nicméně za mnohem méně peněz, než plánovalo.

„V hale je určitě zapotřebí udělat nové topení, vzduchotechniku, aby se tam dalo vyvětrat, je asi nutné řešit střechu. Ale pro rekreační sporty hala může dále sloužit,“ uvedl starosta Chrudimi Petr Řezníček.