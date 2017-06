Chrudim chce už podruhé stěhovat pomník na počest východní fronty

Tentokrát se má pomník s nápisem Stalingrad - Dukla - Chrudim přesunout na hřbitov.

Komunisté to kritizují s tím, že jde o plýtvání penězi.

„Městské peníze byly už jednou zbytečně vynaloženy na to, že se památník přemístil o dvacet metrů dál. Přál bych si, abychom dostali dostatek prostoru pro to, aby se k tomu vyjádřili i občané, než se tato neefektivní investice zrealizuje,“ uvedl komunistický zastupitel Jaroslav Moučka.

Chrudim přesunula pomník už v roce 2008, aby mohla vybudovat nový Park republiky se sochou T. G. Masaryka. Zatímco zakladatel Československa se dočkal důstojného místa, které do té doby neměl, pomník sovětským vojákům na travnatém plácku za divadlem dělá dojem provizoria.

„Tehdy asi nikdo nepřemýšlel nad možností umístit pomník natrvalo jinam, například vedle hrobu rudoarmějců na hřbitově u svatého Václava, kde by to mělo větší logiku. Pomník dnes nemá ideální zázemí, je to neuspořádané,“ řekl starosta Chrudimi Petr Řezníček.

Na místě pomníku by byla parkovací místa

Radnice tak začala připravovat další stěhování s tím, že podle studie zveřejněné na městském webu by na místě pomníku vzniklo devět nových parkovacích míst.

Řezníček tvrdí, že se stěhováním původně souhlasil i Ivan Bělohlávek, předseda Okresního výboru KSČM Chrudim. Ten nyní říká, že příznivcům a členům komunistické strany se další přesun pomníku příliš nelíbí.

„Myslíme si, že to je pomník, který byl vytvořen pro veřejný prostor. Budeme o tom ještě se starostou jednat, nechci nic předjímat. Můj osobní názor je, že původní místo bylo optimální, ale i to současné by šlo upravit, osázet,“ uvedl Bělohlávek.

Pokud nebude mezi zastupiteli konsenzus, město přesun pomníku podle starosty asi vzdá. „Uznávám oběti druhé světové války beze zbytku, mysleli jsme si jen, že přesun na hřbitov je rozumné řešení. Ale žádné silové řešení v této věci dělat nebudeme,“ řekl.

Pardubice žily diskusemi o přesunu pomníku Rudoarmějce z Tyršových sadů před sedmi lety. Server iDNES uspořádal anketu, zda si čtenáři přejí, aby se skulptura stěhovala. Více než tisíc z nich bylo proti, pro hlasovalo necelých 700 lidí. Radnice od stěhování ustoupila.

„Každý režim, který přesouval pomníky, dělal chybu. Rudoarmějec by měl v Tyršových sadech zůstat,“ řekl tehdy při veřejné debatě historik František Šebek. Jiný pardubický historik Jiří Kotyk byl opačného názoru a hovořil o špatném pomníku od špatného sochaře postaveném na špatném místě.