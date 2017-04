Pardubice mají chodník slávy legend, je tam brankář Hašek i letec Kašpar

Hvězdní sportovci na chodníku slávy Jan Fibiger Všestrannost Náčelník Sokolské župy Východočeské – Pippichovy. Po obnovení Sokola v roce 1991 1. první náčelník TJ Sokol Pardubice I. Hlavní organizátor Krajského sokolského sletu v roce 2006. Zakladatel oddílu florbalu Sokola Pardubice I. Arnošt Křivka Atletika Zakladatel atletického oddílu RH Pardubice. Bývalý výborný vytrvalec, později trenér a rozhodčí. Vychoval desítky českých reprezentantů, jeho svěřenci získali víc než 40 medailí na mistrovství republiky. Václav Vinař Sport pro všechny Zakládající člen, předseda a cvičitel TJ Sokol Polabiny. Jeho rukama prošly stovky polabinských dětí. Celý život zasvětil práci pro rozvoj pardubické tělovýchovy. Byl místopředsedou Pardubické sportovní organizace ČSTV. Vladimír Martinec Lední hokej Legenda československého, českého a pardubického hokeje. Jako hráč i trenér třikrát mistrem světa, trenérsky se podílel i na vítězství ČR na ZOH v Naganu 1998. Mistr ČR s Teslou Pardubice v roce 1973. Vyznamenán mezi deseti nejlepšími sportovci XX. století Pardubic. František Růžička Atletika 70 let pracuje pro atletiku v Pardubicích, organizátor akcí od žáčků až po mezinárodní závody, stále vede školení rozhodčích atletiky ve východních Čechách. Horymír Sekera Lední hokej Pardubická hokejová legenda – obránce a trenér.V pardubickém týmu odehrál do roku 1963 celkem 319 utkání. Jako trenér mistr ligy v roce 1973 a 1987. Byl reprezentačním trenérem dorostenecké reprezentace. Zdeněk Zikán Fotbal Legenda pardubického fotbalu, hráč Dukly Pardubice. Bývalý československý reprezentant. Účastník MS v roce 1958 ve Švédsku, kde ve 3 utkáních dal 4 branky. Celkem 4 reprezentační zápasy a 5 vstřelených branek. Josef Doktor Kanoistika Dlouholetý trenér a funkcionář Dynama Pardubice a Prosportu Sezemice. Trenér mládeže, juniorské i dospělé reprezentace, trenér dvojnásobného vítěze OH Martina Doktora Karel Srb Veslování Bývalý dlouholetý předseda a hospodář Českého veslařského klubu Pardubice, který vychoval desítky mistrů republiky a reprezentantů. Členem klubu byl téměř od jeho založení v roce 1941. Radovan Brož Atletika První profesionální pardubický atletický trenér v tehdejším Dynamu. Stál u zrodu sportovních tříd na Višňovce (dnešní ZŠ Benešovo nám.). Má velký podíl na vzniku Sportovního gymnázia v Pardubicích. Autor odborných a metodických článků a příruček z oblasti lehké atletiky zejména skoku dalekého. Věnuje se historii sportu na Pardubicku, autor publikací „Kronika pardubického fotbalu“, „Historie pardubické cyklistiky“, knihy o Velké pardubické atd. Milan Černický Hokej Historik pardubického hokeje od roku 1965. Autor několika publikací o hokeji, zejména pak knih „Historie pardubického hokeje“, „Encyklopedie pardubického hokeje“ a „Historie pardubického hokeje pokračuje“. Miroslav Martinů Sportovní potápění Trenér potápěčů se skvělými výsledky v Světových pohárech, Mistrovstvích Evropy, Mistrovství světa. Mezinárodní rozhodčí. Má dlouholeté mimořádné zásluhy o rozvoj potápěčského sportu v Pardubicích. Jaroslav Brož Tenis Dvojnásobný vítěz Pardubické Juniorky (1955, 1956). Tenisový odborník. Trenér mládeže ve své tenisové škole. Evžen Erban Plochá dráha Bývalý plochodrážní jezdec – mistr ČSSR družstev 1978. Předseda AMK Zlatá přilba Pardubice. Manažer nejstaršího plochodrážního závodu na světě – Zlatá přilba města Pardubic. Libuše Uhrová Stolní tenis Reprezentantka ČSSR, držitelka 2 bronzových medailí s družstvem žen na Mistrovství Evropy. Účastnice 6 mistrovství světa. V letech 1957 a 1958 první místo na československém žebříčku, 5x mistr ČSSR v dorostu a 7x mistr ČSSR v dospělých (čtyřhra,mix a družstva). V roce 1961 obdržela titul „Mistr sportu“ 2015 příležitosti oslav 90ti let stolního tenisu uvedena do československé „Síně slávy“ stolního tenisu. Dlouholetá trenérka mládeže v Tesle Pardubice. Věra Hájková Veslování Dlouholetá závodnice a trenérka ČVK Pardubice. Vychovala několik generací vynikajících závodnic v 70. a 80. letech min. století. Jiří Kovárník Fotbal Trenérská legenda pardubického fotbalu. Úspěšný trenér fotbalové mládeže vychoval stovky výborných fotbalistů, včetně syna Jiřího, který to dotáhl až do 1. ligy. Zdeněk Uher Lední hokej Trenér hokejistů Tesly – mistrů ligy v letech 1987 a 1989. Asistent trenéra seniorské reprezentace – v roce 1996 zlatá medaile na MS. Trenér národního týmu hráčů do 20 let. Luboš Bulušek Basketbal Dlouholetý trenér basketbalového oddílu RH Pardubice.Trenér mistrů ČSSR v basketbalu mužů 1984 (Kropilák, Kantůrek a další), získal i 2 druhá místa (1974, 1983) a 1 třetí místo (1985). Jeden z nejúspěšnějších trenérů kolektivních sportů u nás. Václav Machek Cyklistika Bývalý československý reprezentant v cyklistice. Držitel stříbrné medaile v tandemu z LOH v Melbourne 1956, účastník LOH 1952 v Helsinkách a 1960 v Římě. Zlatý medailista z mistrovství světa mládeže ve sprintu 1953 v Bukurešti. Vyznamenán mezi deseti nejlepšími sportovci XX. století Pardubic. mjr. Miloš Svoboda Jezdectví 11 startů ve Velké pardubické steeplechase. 2x zvítězil: s Titanem (1946) a s Vítězem (1952), 2x druhý, 1x pátý. Mistr republiky v military. Osobnost města Pardubice v roce 1994. Ludmila Jelínková Dálkové plavání První československá přemožitelka kanálu La Manche, vítězka Českého poháru v dálkovém plavání v letech 1984 – 1988, pětinásobná mistryně ČSSR v dálkovém plavání. Vyhrála celkem 18 závodů Českého poháru. Vyznamenána mezi deseti nejlepšími sportovci XX. století Pardubic. Jaroslav Štork, sport. pseudonym Žofka Atletika Na Olympijských hrách r. 1936 v chůzi na 50 km. Mistr ČSR v chůzi na 50 km 1932, 1934, 1936 a 1938, v chůzi na 20 km 1932 a 34. v maratónu a běhu na 10 km 1932. Vyznamenán mezi deseti nejlepšími sportovci XX. století Pardubic Martin Doktor Rychlostní kanoistika Dvojnásobný olympijský vítěz na LOH 1996 v Atlantě. Sportovní ředitel Českého olympijského výboru. Vedoucí českých olympijských výprav. Vyznamenán mezi deseti nejlepšími sportovci XX. století Pardubic. Věra Suchánková – Hamplová Krasobruslení Úspěšná krasobruslařka v kategorii sportovních dvojic spolu se Zdeňkem Doležalem. 2. místo na mistrovství světa. Dvakrát 1. a jednou 2. místo na mistrovství Evropy. Zdeněk Doležal Krasobruslení Úspěšný krasobruslař v kategorii sportovních dvojic spolu s Věrou Suchánkovou Hamplovou 2. místo na mistrovství světa. Dvakrát 1. a jednou 2. místo na mistrovství Evropy. Dominik Hašek Lední hokej Legendární hokejový brankář. Olympijský vítěz ze ZOH Nagano 1998. 2x držitel Hart memorial Trophy za nejužitečnějšího hráče NHL, 6x Držitel Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL, 2x mistr československé ligy s Teslou Pardubice a 1x mistr samostatné české extraligy s HC Eaton Pardubice. Člen hokejové Síně slávy v Torontu vyznamenán mezi deseti nejlepšími sportovci XX. století Pardubic. Ing. Jan Kašpar Letectví Průkopník české aviatiky. Vyznamenán mezi deseti nejlepšími sportovci XX. století Pardubic.