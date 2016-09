Česká Třebová chce vzkřísit zpustlou plovárnu v podobě biokoupaliště

Na bývalou plovárnu ze třicátých let v České Třebové je dnes smutný pohled. Její šatny a objekty jsou zničené. Od roku 1993, kdy koupaliště skončilo, zarostly keři a nálety dokonce i oba bazény a brouzdaliště. Z travnatého okolí, kde se lidé na dekách opalovali, je buš.

Teď se zdá, že by plovárnu, které dominovala betonová skluzavka, mohlo město vzkřísit. A to v podobě biotopového koupaliště, které by v jejím místě vzniklo. I proto radní města objeli v létě několik biokoupališť po celé republice, aby zjistili, jak nákladná jeho výstavba může být.

„Navštívili jsme jich celkem šest. I to nejjednodušší, například u Brna, kde je biokoupaliště z hasičské nádrže. Jen tam dodělali filtraci vody a biokolonu, která čistí vodu. Až po ty nejnovější, postavené na zelené louce. A teď necháme zpracovat dvě nezávislé studie pro zastupitele, jestli do toho půjdeme,“ řekl starosta Jaroslav Zedník.

Prostor ruin koupaliště by tak měli navštívit postupně zástupci dvou architektonických kanceláří.

„První z Pardubic přijede tento týden ve čtvrtek, druhá je z Českých Budějovic. V této fázi jde o to, abychom věděli, kolik to bude stát a jaké technologické úpravy by se měly rámcově na místě bývalého koupaliště dělat, aby fungovalo jako biokoupaliště. A také rozpočet, co by to stálo a co musíme splnit z hlediska legislativy,“ uvedl Zedník.

Dodal, že město ale zamýšlí určitě zbourat pozůstatky bývalých šaten a objektu, kde bývala hospoda.

„Zřejmě by se tam musely postavit nové šatny a nějaké občerstvení. Do něho by se sehnal nájemce, který by místo nájmu platil energii potřebnou pro provoz biokoupaliště. Není ale nijak moc náročné, protože se skládá v podstatě ze dvou čerpadel vody, ve které se lidi koupou. Ta se pak sama vyčistí přes rostlinnou biokolonu. Jednou za čas by se nádrž doplnila z Křivolického potoka. Pokud by se to povedlo, myslím, že bychom mohli biokoupaliště provozovat pro návštěvníky zdarma. Ale to je zatím jen nápad. Protože nevíme, jaké budou provozní náklady,“ sdělil Zedník.

Město bude spoléhat také na podporu od státu

Na využití prostoru chátrající plovárny se shodli zastupitelé, kteří nastoupili po posledních komunálních volbách. Ale jednali o tom už jejich předchůdci.

„Je to dnes totiž opravdu ostuda města. Byly návrhy, že by se místo mohlo rozprodat na výstavbu rodinných domů. Ale nedávno přišel boom těchto biokoupališť, kdy to nejsou klasické akvaparky a také nestojí tolik peněz. Tak bychom se o to rádi pokusili,“ řekl starosta.

Město se rozhodlo pro biotopové koupaliště i proto, že ministerstvo tato biokoupaliště podporuje ze státního fondu životního prostředí.

„Myslím, že bychom touto úpravou prostor znovu otevřeli pro Třebováky a nestálo by to tolik jako nějaký akvapark, který je ostatně ve většině případů prodělečný. Město by rádo využilo i zadní prostor areálu za bazény, aby sloužil návštěvníkům. Určitě je mnoha Třebovákům líto, že ten prostor takhle skončil,“ dodal Zedník.