Třebová přišla o romské asistenty ze sídliště Borek, šli pracovat jinam

Dva muži, kteří povolání asistenta kriminality vykonávali rok, k 31. prosinci skončí. A to i přesto, že město se domluvilo s úřadem práce, že by oba asistenti prevence kriminality, kteří jsou v jeho evidenci, pokračovali i v příštím roce.

„Ale nechtějí. Našli si prý lepší práci. Argumentují tím, že je za to málo peněz. A jako druhý důvod uvádějí, že při výkonu této funkce přišli o své kamarády a známé. Ale na to jsme je upozorňovali, než začali jako asistenti pracovat,“ říká místostarostka České Třebové Jaromíra Žáčková, která má na starosti sociální oblast.

Petr Miko, jeden z končících asistentů prevence kriminality, řekl, že hlavním důvodem jeho odchodu je získání zaměstnání v profesi.

„Já jsem se vyučil jako zedník. Prostě nám nabídli výhodnější práci, na kterou jsme zvyklí. Kdybych nabídku nedostal, neodešel bych,“ říká Petr Miko.

Na práci asistenta prevence kriminality prý nemůže říci nic špatného.

„Osobně každému, kdo by o práci asistenta měl zájem, doporučuji zkusit to. Je to zajímavá práce, je tam dobrá spolupráce se školami a městem a za tu zkoušku to stojí. Myslím ale, že jsme v některých oblastech pomohli za ten rok zlepšit situaci na Borku. Samozřejmě, že jako asistent člověk stojí trochu na druhé straně. Někteří lidé chápou, že jim asistent pomáhá, ale některým to prostě nevysvětlíte,“ dodává Petr Miko.

Nová asistentka má na sídlišti respekt

Zástupce velitele českotřebovských strážníků Petr Baláž uvedl, že městská policie už nalezla jednu ženu středního věku, která v Semanínské ulici, kde leží sídliště Borek, bydlí a začne od 1. ledna pracovat jako asistentka prevence kriminality.

„Je to starší paní, která má u romské komunity na Borku určité slovo a přirozenou autoritu. Bude to možná zase něco jiného, než když funkci vykonávali dva mladší muži. Uvidíme, jak to bude fungovat,“ sdělil.

Městská policie ale hledá ještě dalšího asistenta, aby měla opět dva asistenty prevence kriminality. „Kdo by měl o práci asistenta zájem, může se do 15. ledna přihlásit do výběrového řízení. Nastoupil by pak do práce od 1. února,“ dodal Petr Baláž. „Projekt jsme neodpískali, naopak. Asistenty prevence kriminality máme teprve rok, ale chceme pokračovat. Myšlenka projektu, který dnes funguje v řadě měst republiky, je určitě dobrá. Jen záleží na zájmu a kvalitě lidí, kteří do této práce jdou.“

Asistenti prevence kriminality, kteří končí na Silvestra, pobírali z úřadu práce, kde jsou v evidenci, podle místostarostky Jaromíry Žáčkové 15 tisíc superhrubé mzdy, tedy přibližně jedenáct tisíc hrubého. Radnice jim k platu ještě každému připlácela měsíčně dva tisíce. „A ještě dostávali odměny,“ podotýká místostarostka.

Radnice byla s prací asistentů spokojená

Podle ní radnice byla se systémem práce těchto asistentů prevence kriminality velmi spokojena. „Významné zlepšení jsme například zaznamenali díky asistentům prevence kriminality ve školní docházce romských dětí do praktické základní školy na Borku, a zlepšil se také velmi pořádek na tomto sídlišti. To jsou určitě dvě velmi významné věci.“

Zástupce velitele městské policie Petr Baláž potvrdil, že v těchto oblastech asistenti letos odváděli dobrou práci. „Pomohli nám také ztotožnit pachatele několika přestupků a trestných činů. Mají skvělou znalost místních poměrů ve vyloučené lokality. Pomohli nám i navázat kontakty s některými rodiči problémových teenagerů. Na druhé straně musíme opravdu vytipovávat lidi pro tuto práci a spíše je přesvědčovat, aby do toho šli. Že bychom je mohli nalákat nebo motivovat finančně, to bohužel určitě ne,“ říká zástupce velitele městské policie.

Česká Třebová přitom zvažovala, že pokud se asistenti prevence kriminality osvědčí, stanou se součástí českotřebovské městské policie. „Ale chlapci skončili. Je to škoda, protože určitý efekt by to mělo,“ řekl starosta Jaroslav Zedník.

Asistent kriminality by měl mít trvalý pobyt na sídlišti Borek a to minimálně po dobu jednoho roku. Měl by mít dobré komunikativní schopnosti, měl by zvládat emoce a měl by umět předcházet konfliktním situacím.