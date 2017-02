Ceny bytů jsou na svém vrcholu. Místy zdražily o desítky procent

Mimořádný zájem o nové byty, značný růst jejich cen. Takový byl trh s byty v Pardubicích loni.

„Jednalo se o mimořádný skok. Loňský rok byl rokem výrazného růstu poptávky po bytech a s tím spojeného růstu cen bytů, některé ceny bytů vzrostly za rok až o 30 procent,“ řekl oblastní ředitel M&M reality Miroslav Horák.

Majitelka České realitní Štěpánka Mimrová má s cenou bytu i ryze osobní zkušenost. „Loni jsem prodávala svůj byt 3+1 v panelovém domě na sídlišti Dubina za 1 850 tisíc korun v původním stavu, dnes by se tento byt prodal za 2 200 tisíc korun,“ řekla Mimrová.

Její slova potvrzuje i pohled na statistiky portálu Realitymix. Zatímco průměrná cena za 1 m2 bytu v Pardubicích byla podle něj loni v únoru 26 900 korun, letos je to už 31 950 korun. Ostatně pohled na nabídku prodeje bytů například na webových stránkách reality.idnes ukazuje, že dřívější cena bytů 3+1 odpovídá dnes již téměř nabídce obdobného 2+1.

Na vývoj cen měla vliv vysoká zaměstnanost v Pardubickém kraji, malá nabídka nemovitostí a také nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů.

„Byl to výjimečný rok, na hypotéky dosáhl v podstatě kdokoli. Ale dnes už jdou banky u zájemců o hypotéku hodně daleko do jejich historie, víc ověřují schopnost klientů ji splácet. Tím pádem je možnost získání úvěru a za dobrých podmínek momentálně menší. Nemluvě o tom, že se zrušily stoprocentní hypotéky,“ řekla majitelka IN Plus Reality Danka Dudová.

Jestliže na jaře sníží banky spoluúčast při poskytování hypotéky až na 80 procent, budou stát zvláště mladí lidé shánějící bydlení před problémem, kde sehnat zbylou částku. Obchod se kupujícím hodně znepříjemnil. Zatím je tedy kvůli vysokým cenám bytů a převyšující poptávce nad nabídkou ve výhodě prodávající, který vytěží z prodeje nemovitosti více a zároveň nemusí na prodej dlouho čekat. Zájemci o bydlení si víc rozmýšlí koupi také kvůli loňské novele zákona, podle níž musí do transakce započítat nově i čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti.

Pozemky pro stavby docházejí, nové se nepřipravují

„To je totálně špatné. Tím, že se daňová povinnost převedla na kupujícího, přichází stát svým způsobem o peníze. Protože když prodává člověk nemovitost za milion, odvádí 40 tisíc korun, zatímco když ji teď prodává za 960 tisíc, kupující odvádí státní pokladně méně,“ říká Luboš Prokůpek z pardubické realitní kanceláře BIB.

Ten připomíná i další důvod zvyšování cen, kterým je malá nabídka nemovitostí. Chybí prostor pro výstavbu přímo v centru města, proto se staví hlavně v okrajových částech města. Pozemky docházejí, zbývají jen jednotlivě.

Vývoj cen bytů Průměrná cena bytu 60 m2 v Pardubicích (zaokr.) únor 2016 1 655 tis. Kč únor 2017 1 883 tis. Kč Průměrná cena za 1 m2 bytu v Pardubicích (zaokr.) únor 2016 26 900 únor 2017 31 950

„Pardubice nemají žádné pozemky a brzo budou na mrtvém bodě. Nikdo se nestará o vývoj regionu, nepřipravuje územní plány, aby se do nich pozemky zařadily, stavebníkům se staví do cesty překážky, které to lidem znechucují. Takže pokud se týká prognózy výstavby na Pardubicku, vidím to do budoucna velmi černě,“ řekl Prokůpek.

S přihlédnutím zvláště k úrokům hypoték i k tomu, že jsou ceny bytů nyní na nejvyšší úrovni za posledních osm let, lze letos očekávat spíše pozastavení výše cen bytů, popřípadě jejich pokles. „Do léta přijde totální stagnace, nebude se nic prodávat. Takže ceny nemovitostí začnou zase pomalu klesat. Kdo bude potřebovat prodat, bude muset cenu snížit. Ale nebude to tak rapidně. Vše bude záviset na bankách a ty jsou zase závislé na evropských trzích i na americkém Trumpovi,“ řekla Štěpánka Mimrová.