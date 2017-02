Chráněná roubenka shořela, její obyvatelku zachránili dva mladíci

„Po příjezdu první jednotky ze stanice Moravské Třebové byl požár již ve třetí fázi celý v plamenech,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Jana Poláková.

Starší paní, která žila v roubence sama, se nadýchala zplodin kouře a byla převezena zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Měla však velké štěstí, že ji z hořícího domu vyprostili dva zachránci.

„Jestliže se jí nic závažného nestalo, pak jen díky tomu, že dva mladí obyvatelé vesnice, jeden dvaadvacetiletý a druhý pětadvacetiletý, jí pomohli z chalupy ven. Jinak by to dopadlo hůř. Proto jsme se rozhodli je jako obec vyznamenat. Není to nijak standardní, když někdo ohrožuje svůj život tím, že pomáhá někomu jinému. A toho si vážíme,“ řekl kunčinský starosta Miroslav Kubín.

Žena se během požáru totiž nalézala ve zděné části stavení a nemohla se dostat ven přes hořící dřevěnou část. V chalupě se také zdržovala domácí zvířata, která hasiči vynesli do ohrady mimo nebezpečný prostor. Všechna se zachránila.

Na lokalizaci požáru, dohašení ohnisek a rozebrání konstrukcí se podíleli i dobrovolní hasiči ze Starého Města, Kunčiny a Nové Vsi u Moravské Třebové.

„Škoda přesáhne jeden milion korun,“ dodala mluvčí. Vyšetřovatelé příčinu požáru neznají.

„V posledních letech se do památky investovalo, kompletně se opravila střešní krytina, předtím se opravovala okna a interiéry. To všechno vzalo za své. Dřevěná část je úplně shořelá, zděná část stojí, ale opravit asi nepůjde. Když jsme se o tom bavili s vyšetřovateli, vyznělo to tak, že budova je odsouzena k demolici,“ dodal starosta.

Podle památkářů měla venkovská usedlost s obytnou a hospodářskou částí stupeň památkové hodnoty „hodnotný“ a význam památkové hodnoty „regionální“. V seznamu kulturních památek figuruje už od roku 1958.

Odborníci budovu popsali jako „drobnou roubenou chalupnickou usedlost uzavřeného dvorcového typu charakteristickou pro Českomoravské pomezí“. Za významný prvek považovali nápis ve štítu na záklopu kukličky, z něhož bylo čitelné IHS a datování 1784. Stavení se zachovalo v autentickém členění jak z hlediska hmoty, materiálů, tak i dispozice bez znehodnocujících pozdějších zásahů.