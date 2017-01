Člen volejbalové síně slávy po svém zvelebil ves, teď sedí ve vazbě

Jako místní část nedaleké Anenské Studánky na Svitavsku měl být Helvíkov za totality srovnán se zemí. Nakonec se to povedlo jen částečně. Dříve, než zde stihli komunističtí plánovači vybudovat velkou střelnici, přišel listopad 1989. Ruiny několika zbořených domů v kdysi Němci osídlené obci však zůstaly.

Život v zastrčené obci pod Hřebečovským hřbetem změnil příchod podnikatele Bronislava Mikysky, který zde po svém otci zdědil usedlost. Osobnost Síně slávy českého volejbalu a někdejší československý reprezentant ve volejbale začal velkou část Helvíkova skupovat a opravovat.

„Co koupil, to opravil a zkulturnil. Byl takový, že se na ty hromady sutě a zarostlých pozemků nemohl koukat,“ uvedl starosta Anenské Studánky Jaroslav Paar.

Mikyska podle něj kupoval nepotřebné pozemky, kterých se obec ráda zbavila.

„Lidi mu však začali dost vytýkat, že své pozemky začal oplocovat a tloukl všude cedule soukromý pozemek - vstup zakázán. Nakonec to dospělo tak daleko, že místní museli chodit jen po hlavní silnici, aby se někam dostali. Běda, kdyby mu šlápl někdo na pozemek. Šíleně to hlídal,“ vylíčil Paar.

Na druhé straně uznává, že po Mikyskových zásazích Helvíkov zkrásněl. Hlavně horní část obce, kde se třiapadesátiletý podnikatel vyskytoval do doby, než byl vzat do vazby, je jako z jiného světa. Všude jsou vysázené sady, obory s ovcemi i okázale upravené rybníčky včetně tří buď zcela nových, nebo zrekonstruovaných nemovitostí.

Velkopanské chování podle místních Bronislav Mikyska neměl. „Že by se zde proháněli bodyguardi, terénní motorky či čtyřkolky, to určitě ne. Zajímavé na něm bylo, že jezdil přes obec na takovém traktůrku v županu. To vypadalo opravdu kuriózně,“ říká Pavel Petr, který se jezdí do Helvíkova rekreovat z nedalekých Svitav.

Boural i stavěl vesměs načerno

Za vrata honosných vil však prý občas zajížděly drahé limuzíny se ztmavenými skly. Někteří místní dokonce tvrdí, že k němu na návštěvu jezdil lobbista Marek Dalík či bývalý premiér Mirek Topolánek.

Nad některými kroky Bronislava Mikysky starosta Jaroslav Paar kroutí hlavou. Se zákony si podle starosty sportovní legenda, která se z volejbalu velmi dobře zná i s nejvlivnějším prezidentovým mužem a poradcem Martinem Nejedlým, hlavu nelámala.

Bronislav Mikyska Podnikatel Bronislav Mikyska patří k osobnostem Síně slávy českého volejbalu. Hráč Zbrojovky Brno za národní mužstvo odehrál zhruba čtyři sta zápasů, od roku 1991 vystřídal šest zahraničních klubů a na konci devadesátých let přispěl na republikovém mistrovství k úspěchu českotřebovských ligových volejbalistů.Trvalé bydliště má v Helvíkově nedaleko Svitav. Jeho majetek je nyní zajištěn v souvislosti s kauzou daňových podvodů.

„Po jedné rodině, která odešla na Slovensko, koupil dům. Ten už pak za dva dny nestál. Nebo koupil louku, místo které byl za pár dní rybník. Dělal vesměs všechno načerno, a když jsme mu něco vytýkali, prakticky nám jenom nadával. Kontroverzní rybníky teď řeší stavební úřad v Lanškrouně. Dům ve stylu Provence ještě nemá zkolaudovaný,“ dodal starosta Anenské Studánky.

Ve skupování Helvíkova chtěl podnikatel pokračovat, obec však Mikyskovi další pozemky přes jeho protest loni na podzim neprodala.

Teď ovšem v Helvíkově mezi lidmi panuje nejistota. Minulý měsíc totiž poslal Okresní soud v Ostravě do vazby sedm z 23 lidí obviněných z rozsáhlých daňových podvodů napojených na korupční kauzu obžalovaného lobbisty Martina Dědice. Mezi obviněnými, které policie viní z krácení daní se škodou okolo 360 milionů korun, je právě Bronislav Mikyska.

Místní se bojí, že tak rychle, jak se Helvíkov proměnil, může zase zpustnout. Od prosince, od kdy je Mikyska ve vazbě, se v domech nikdo nezdržuje.

Jeho rozsáhlý majetek je teď v souvislosti s korupční kauzou zajištěn.

Co bude se zastavenými domy, rozsáhlými polnostmi, sady a rybníky dál, nechtělo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci komentovat.

„Na vaše otázky není možno v tuto chvíli odpovědět, a to s ohledem na počátek vyšetřování,“ uvedl státní zástupce Vít Koupil.