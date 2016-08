Úleva pro lidi z centra města. Jeho ostuda, stará tiskárna půjde k zemi

Ostuda snad konečně zmizí. Hory odpadků a parta bezdomovců, kteří svým žebráním obtěžují okolí, by snad brzy měly zmizet z bývalé tiskárny v centru Pardubic. Podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové plánuje nový majitel zchátralého objektu demolici. „V těchto dnech se snad podařilo dlouholetý problém vyřešit, dohodli jsme se s investorem, který chce v polovině září začít s demolicí tiskáren,“ řekla Dvořáčková.

Společně s kolegy vedení radnice tlačí na investora, aby demolici uspíšil. Tiskárna je totiž jen zdrojem problémů. Skupina lidí bez domova si z ní udělala svoje útočiště a z toho sousedé radost rozhodně nemají. Tím spíše, že tam na začátku léta zasahovala policie kvůli tomu, že se mezi tamními obyvateli objevila otevřená forma tuberkulózy.

„Ten zásah jsem sledoval. Bylo to docela drama. Ti lidé křičeli, ať je nechají být, do toho strážníci museli odchytávat jejich psy. Nebylo to nic pěkného,“ uvedl pardubický podnikatel Jiří Topolský, který ve stejné ulici provozuje restauraci Plzeňka. Ovšem bezdomovci nejsou jedinou potíží. Už několik let si lidé z okolí stěžují třeba na zvýšený pohyb potkanů, kteří v bývalém průmyslovém areálu našli ideální zázemí. Navíc radnice nebyla schopna po dlouhou dobu zjednat nějakou zásadnější nápravu.

„Objekt bývalých tiskáren v centru Pardubic je již řadu let prázdný. Přes veškerou snahu majitelů, kteří se jej snažili zabezpečit proti vniknutí, je opakovaně místem, kde se zdržují problémoví lidé, dvůr je plný odpadků, stížnosti obyvatel v okolí jsou takřka na denním pořádku. Město ale nemá mnoho možností, jak situaci řešit, jde o soukromý majetek,“ uvedla Helena Dvořáčková.

Co bude dál? Nikdo neví

Otázka je, co bude stát na lukrativním pozemku o výměře 3 000 metrů čtverečných po plánované demolici. Ještě na začátku roku pozemky vlastnila společnost R. S. Credit, která tam chtěla postavit tři činžovní domy se 101 byty, od malometrážních až po pětipokojové. K tomu mělo patřit i podzemní parkování či obchody v přízemí.

Nakonec však firma své úsilí vzdala. Dlouho se jí totiž nedařilo získat všechna potřebná povolení ke stavbě. „Už na to nemáme sílu. Celé to trvá příliš dlouho a stále jsme neměli záruky, že to dobře dopadne. Nechali jsme to být a celý areál včetně pozemků jsme prodali,“ uvedla Petra Dolinská, která měla projekt na starosti.

Dle zápisu na katastrálním úřadu se novým majitelem tiskárny stala společnost Theia Property, s. r. o., se sídlem ve Hvězdově ulici v pražských Nuslích. Ta získala i všechny objekty celkem na čtyřech pozemcích. Firma je zároveň napojená na společnost Raiffeisen Leasing Real Estate, jež sídlí na stejné adrese.

Podle náměstkyně Dvořáčkové i zastupitele Jiřího Lejhance, který má nemovitosti v sousedství tiskárny, je pravděpodobné, že se byty nakonec ve Smilově ulici stavět budou. Otázka je kdy. „Je to poměrně cenné území v centru Pardubic, takže nás to samozřejmě zajímá. Jaký je ale přesný investiční záměr nového vlastníka, zatím nevíme. Bohužel komunikace s ním zatím neprobíhá v nějaké větší intenzitě,“ dodala náměstkyně s tím, že demoliční výměr na tiskárnu je platný.

Podle podnikatele Topolského se však byty budou skutečně stavět a v plánu jsou další věci. „O věc jsem se zajímal a zjistil jsem, že investor má v plánu koupit i přilehlou zahradu Aloise Rainberga a chce zajistit vjezd k bytům i z ulice Za Pasáží,“ dodal Topolský.