V místě bývalého cukrovaru se usídlí výrobce střešních tašek

13:45 , aktualizováno 14:10

Výrobní závod společnosti Bramac, který od počátku devadesátých let funguje v Chrudimi, se bude podle informace vedení města stěhovat do Hrochova Týnce. Radní Chrudimi na tiskové konferenci oznámili, že v areálu by podle územního plánu neměla fungovat továrna.