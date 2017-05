Před 50 lety točila BBC v Poličce o Martinů, teď má film premiéru

Loni na existenci padesátiminutového černobílého snímku upozornil první porevoluční starosta Poličky Jan Edlman, který jako jednadvacetiletý student angličtiny na pražské univerzitě asistoval britskému televiznímu štábu při natáčení.

Do Poličky přijel před padesáti lety režisér Anthony Wilkinson a muzikolog Brian Large, aby divákům v Británii přiblížili do té doby nepříliš známou osobnost hudebního skladatele.

Skladatel Bohuslav Martinů

„Pro BBC točili sérii filmů o nejrůznějších hudebních skladatelích. O Martinů toho tehdy moc v Británii nevěděli. Mapovali celý jeho život. Po dvou nebo třítýdenním natáčení v Poličce se přemístili do Paříže a New Yorku a závěrečné scény se natáčely v Itálii a ve Švýcarsku,“ říká Jan Edlman, který na sklonku loňského roku začal pracovat na tom, aby se polozapomenutý film s názvem Music of Exile (Hudba exilu) po padesáti letech představil v české premiéře.

„Díky internetu jsem našel kontakt na režiséra Anthonyho Wilkinsona, který je v současnosti stále činný jako ředitel Wimbledonského hudebního festivalu a požádal ho o svolení promítnout film v Poličce v rámci letošního Martinů Festu. Pan Wilkinson nadšeně souhlasil a zanedlouho zaslal kopii filmu na DVD k volnému použití, tedy bez nároku na jakýkoli honorář,“ popisuje cestu filmu zpátky do Poličky dnes překladatel na penzi, jenž se ujal překladu doprovodného komentáře ve filmu.

„Musel jsem vytvořit verzi s českými titulky. Bylo to docela náročné, protože všechno jsem musel překládat z odposlechu přes sluchátka. Přesto mě to velmi bavilo, film je pěkně udělaný. Myslím si, že se mají Poličáci na co těšit. Je to zvláštní pohled na Martinů očima zvenčí,“ říká Edlman.

Film nebyl nikdy uveden

Jak s odstupem let dodává, velmi ho mrzelo, že se film o životní cestě Martinů po odvysílání v Británii nedostal k divákům hned. „Mohl pomoci při propagaci české hudby ve světě a vylepšit obraz Československa. Z neznámých důvodů však nebyl nikdy uveden. Tehdejší režim nemohl mít žádné zásadní ideové výhrady vůči filmu, který byl politicky zcela neutrální,“ uvádí. Podle něj se mnohé otázky podaří zodpovědět po filmu v rámci besedy s jeho tvůrci a tehdejšími účinkujícími.

Filmaři přijeli do Poličky na jaře 1966, kdy velkou část věnovali natáčení na věži kostela sv. Jakuba a v přilehlých ulicích. Točilo se nejen v Poličce, ale i na Vysočině na Třech Studních, které inspirovaly Bohuslava Martinů ke složení kantáty Otvírání studánek a zažil zde také románek s talentovanou skladatelkou Vítězslavou Kaprálovou.

„Ve filmu si zahrálo mnoho místních. Desetiletého Bohuslava hrál Poličák, který dodnes žije a slíbil, že na premiéru filmu přijde. Dospělejšího Martinů hrál Josef Váša, což je syn herečky Marie Vášové. Bohužel z těch starších, co hráli třeba rodiče Martinů, jsou všichni dávno po smrti. Ve filmu také vystupovali jako tanečníci studenti Střední všeobecné vzdělávací školy,“ dodává Jan Edlman, který pro filmaře tehdy zařizoval všechno, co bylo potřeba, protože málokdo v té době oplýval plynulou angličtinou.

„Byl to krásný zážitek. Štáb BBC potom všem proplácel honoráře. Já si ho nechal proplatit v librách, protože jsme měli jet s univerzitou na výměnný zájezd do Anglie,“ vzpomíná Jan Edlman, který po sametové revoluci a deseti měsících ve funkci kooptovaného předsedy MNV odešel pracovat do Londýna jako redaktor rozhlasové stanice BBC.

Film Music of Exile, na jehož scénáři se podílel také anglický spisovatel Anthony Burgess, bude uveden v poličském Tylově domě ve čtvrtek v 19 hodin.