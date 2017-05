První basketbalové utkání v Rakousku-Uhersku se odehrálo ve Vysokém Mýtě

„Výstava provede návštěvníky příběhem vysokomýtské košíkové od jejích počátků až do současnosti, tedy od roku 1897, kdy jistý pan učitel tělocviku jménem Jaroslav Karásek rozdal klukům na gymplu a na obecné škole pravidla, sehnal míče a sehráli spolu exhibiční utkání. On měl četné kontakty do zahraničí a zároveň to byl nadšenec tehdejších moderních sportovních disciplín, které do Čech tenkrát teprve přicházely,“ řekl kurátor výstavy Zdeněk Horák.

Pan profesor tak odstartoval dějiny basketbalu nejen ve Vysokém Mýtě, ale v celých Čechách. A to v době, kdy čeština ještě neměla pro tento sport ani pojmenování. V dalších letech se mu nejčastěji říkalo „házená do koše“.

„Pan učitel Karásek měl také pravidla různých her a nás kluky z 5. třídy obecné učil různé hry hrát. Já jsem s ním v 5. třídě hrál také hru „košíkovou“. Na sloupky pro skok vysoký ve výši asi dva metry byl zavěšen vodorovně košík asi 40 centimetrů v průměru se síťkou. Hrála dvě družstva po 6 až 8 hráčích a základní princip byl podobný, jako při dnešní košíkové. Míč se nesměl nosit, jen dva kroky, mohl se bít o zem a vyhazovat a víc docílených košů vyhrávalo.“ Takto vzpomínal po letech na zápas v roce 1897 jeden z jeho účastníků K. Drahoš.

Vysokomýtský rodák Jaroslav Karásek navázal tak na zakladatele tohoto sportu, svého amerického kolegu učitele Jamese Naismitha, který v roce 1891 ve škole ve Springfieldu pověsil dva koše od broskví na zábradlí balkonu tělocvičny a vysvětlil studentům pravidla hry, které dnes říkáme basketbal či košíková.

Vysokomýtský basketbal dobré jméno neztratil

Jako nadšený propagátor moderního sportu vyučoval Karásek tělovýchovu na chlapecké obecné škole a později na gymnáziu. Později odešel do Brna, kde spoluzaložil SK Moravská Slavia, vydával časopis Výchova tělesná a byl činný v mnoha spolcích. Zajímavý byl například jeho veřejný návrh doporučující slevu jízdného pro atlety a fotbalisty cestující na utkání.

Vysokomýtští chlapci měli díky němu příležitost vyzkoušet si více netradičních sportů, na které si většina české sportovní veřejnosti musela počkat ještě hezkou řádku desetiletí.

Později košíkovou propagoval i další středoškolský tělocvikář, nacisty popravený Jaroslav Remeš. Od poválečných let pak basketbal pevně zakotvil mezi jinými vysokomýtskými sportovními kluby a stabilně se tu trénuje a hraje dodnes.

„První ligu nehrajeme, ale vysokomýtský basketbal má dobré jméno. Vždycky se hodně pracovalo s mladými a celkem uspokojivě bojuje v oblastních soutěžích,“ dodal muzejník.

Výstava doplní výroční oslavy pořádané Basketbalovým klubem Sokol Vysoké Mýto. V neděli nebude mít oficiální vernisáž, ale slavnostního zakončení se výstava dočká během oslav 120 výročí basketbalu v Mýtě, které vyvrcholí ve dnech 10. a 11. června.