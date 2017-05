Akrobaté, vojáci i veteráni. Aviatická pouť je už za několik dní

Pravidelní hosté pardubické Aviatické pouti už toho za 27 let pořádání akce zažili hodně. Přesto se letos mohou těšit na velkou premiéru. Vůbec poprvé dorazí do krajského města asi světově nejznámější soukromá akrobatická skupina Breitling Jet Team, která létá na československých proudových letounech Aero L-39 Albatros.

„To, že Francouzi reagovali na naši poptávku, jistě svědčí o alespoň evropském významu Aviatické pouti. Návštěvníci tak letos uvidí velice dynamické skupinové vystoupení šestice proudových letadel. Budou tak mít jedinečnou příležitost sledovat umění pilotů, jež jsou ozdobou řady předních světových airshow,“ říká k potvrzené účasti skupiny Breitling Jet Team Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti.

Sobotní a nedělní program toho však nabízí podstatně více. Jasné je, že lidé nebudou vědět, jestli dříve koukat na nebe nebo na stroje vystavené u ranveje. K tomu je nutné připočíst široký doprovodný program, ve kterém třeba nechybí ani velký dětský den.

Stejně jako vloni se budou na Aviatické pouti konat i vyhlídkové lety pro veřejnost a to na vrtulnících Robinson 44 a Bell 206. „Obrovskou výhodou letošních vyhlídkových letů je skutečnost, že budou nabízeny i v průběhu téměř celého hlavního programu, tedy v podstatě bez přestání od 8 do 20 hodin po oba dny. Stanoviště vrtulníků a prodej letenek bude v nejzápadnější části návštěvnického koridoru, kam zájemce navedou ukazatele od vstupní brány do areálu letiště,“ uvedli pořadatelé na svém webu aviatickapout.cz, na kterém zájemci najdou všechny potřebné podrobnosti včetně programu.

Slibovaný unikát ze Švýcarska nepřiletí. Má poruchu

Z něho bohužel na poslední chvíli vypadla přehlídka největšího historického letounu Lockheed Consellation, který měl dorazit ze Švýcarska. Pardubické publikum o návštěvu unikátního stroje ochudily technické potíže.

„Důvodem neúčasti se staly technické problémy vzniklé při opravě. Původně provozovatelé počítali s tím, že letoun bude do konce dubna hotov a sezonu leteckých dnů včetně naplánovaného turné odlétá v plné kondici. Ovšem náročnost prováděných prací si vyžádala posunutí termínu, který je prozatím naplánován minimálně do poloviny června,“ řekl Jan Rudzinskyj.

Program 27. pardubické Aviatické poutě 80 let od zmizení slavné Amelie Earhart

Válečná scéna z Východní fronty

Scéna z I. světové války

Unikátní BALBO - společný průlet více než deseti vzácných válečných letounů na pardubickém nebi

Přehlídka Vzdušných sil AČR a Centra leteckého výcviku Pardubice

Akrobatické vystoupení předních světových showpilotů

Vystoupení unikátních letounů The Flying Bulls

Velká prezentace klubů vojenské historie

Auto i moto veteráni

Velký dětský den

Pouť se koná o víkendu 3. a 4. června a až do pátku mohou lidé na webu kupovat vstupenky za zvýhodněnou cenu. Přímo na místě zaplatí dospělí 300 korun a děti od 6 do 15 let 50 korun. „Vstup zdarma mají návštěvníci s příjmením Kašpar (dokázat dokladem totožnosti), děti do šesti let a návštěvníci s platným průkazem ZTP,“ dodávají pořadatelé s tím, že do areálu mají přísně zakázán vstup zvířata.

Stejně jako v minulých letech, i letos nabízejí České dráhy všem návštěvníkům možnost využít slevu Vlak +. Při nákupu zpáteční jízdenky musí lidé požádat o slevu na Aviatickou pouť v Pardubicích. Bude jim poskytnuta sleva ve výši 25 procent na zpáteční cestu.

„Jízdenky s touto slevou mohou být vystaveny do stanice Pardubice hlavní nádraží nebo Pardubice závodiště. Z této stanice lidé mohou pokračovat se vstupenkou historickým motorákem až do místa dění,“ uvedla mluvčí akce Marie Schillerová.

Pro cestu autem pořadatelé doporučí, aby lidé vyjeli včas a měli tak šanci zaparkovat. Organizátoři budou zajišťovat navádění aut k vyhrazeným parkovištím. To bude tradičně i na silnici I/37 podél závodiště. „Hned tam si zájemci mohou u našich prodejců zakoupit vstupenku. Ta držitele opravňuje využít dopravu letištním expresem z vlakové stanice Závodiště až do centra letiště zdarma,“ dodala mluvčí.