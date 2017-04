Cesta, jak pomoci autistům. Školka v Chrudimi využívá nový přístup

Cíl? Samostatné dítě, které se dovede vyjadřovat V chrudimské školce využívají techniky, která v České republice zatím není příliš rozšířená. Jediný kurz, který poskytuje zaškolení do principů a technik ABA, otevřela Masarykova univerzita v Brně. Toho se účastní i Petra Filipiová. „Za začátek naší společné nové cesty lze považovat podzim roku 2015, kdy jsme se na podnět jedné z maminek účastnili všichni – pedagogové i rodiče – odborné konference s názvem Cesta z pasti autismu v Brně. Nový přístup ve vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra nás natolik zaujal, že jsme se rozhodli dále se vzdělávat a poznatky využit pro naše děti,“ říká učitelka z chrudimské školky V jakém věku by se měla začít tato metoda u dětí používat?

Mělo by se začít určitě před druhým rokem. Takovéto individuální práce je potřeba 25 až 40 hodin týdně. My máme dobrou spolupráci s rodiči, a přesto 40 hodin nezvládneme. Ale na univerzitě potvrdili, že našich 25 hodin je slušná míra. Až budou od vás děti v příštích letech odcházet, co by měly umět a kam by mohly zamířit?

Budeme se snažit, aby mohly jít do normální třídy, kde by zvládly učivo jen s malou podporou asistenta. Ony jenom potřebují říct, teď je přestávka, dojdi si na záchod a najez se. Kdyby tyto děti teď musely odejít do školy, musí do speciálních škol a budou všechny potřebovat asistenta. Doufáme, že další děti odejdou opravdu už s potřebou minimální podpory asistentů. To je cílem – aby dítě bylo samostatné a umělo se samo vyjádřit k určitým věcem. Bez podpory rodičů by však takto pracovat zřejmě nešlo...

Jednoznačně. Ostatně sami rodiče mě k této metodě nasměrovali a podporují nás. Souhlasí s tím, že techniky můžeme využívat při výchově a vzdělávání jejich dětí. Při pravidelných schůzkách rodičů je individuálně zaškolujeme do nových způsobů práce.