Vedle pardubické arény vyroste hotel, stavět ho chce i hokejová legenda

Každý rok pořadatelé šachového festivalu Czech Open řeší stejný problém - ve městě není dost kvalitních hotelových pokojů. Jejich nedostatek je zřejmý i při Velké pardubické, Zlaté přilbě nebo při velkých turnajích hraných v Tipsport aréně.

Relativně brzy by se ale kapacita pardubických hotelů měla navýšit. Na radnici totiž dorazily hned dvě nabídky investorů, kteří by rádi postavili čtyřhvězdičkový hotel vedle malé arény na Sukově třídě.

„Původně jsem jednali s jedním investorem, ale když se informace stala veřejnou, tak se přihlásil ještě jeden. Jde o prověřené pardubické podnikatele, jeden dělá ve stavebnictví a druhému patří hotel Euro,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Ta tím nechtěně prozradila, že o městské pozemky má zájem i bývalý skvělý hokejista Jiří Novák - člen legendární řady Tesly Pardubic i národního týmu ze 70. let minulého století Martinec - Novák - Šťastný.

„Oba dva zájemci jsou zárukou toho, že by to mělo být seriózní jednání,“ doplnila Dvořáková, že město vypíše zatím poněkud neobvyklou soutěž o právo na stavbu.

Stavět bude ten, kdo dá více

„Oba dva zájemci složí částku, jejíž rámcovou výši nám určí soudní znalec. Ten, kdo nabídne více, bude mít šest let na to, aby hotel postavil. Až to zvládne, tak mu odprodáme za předem dohodnutou cenu pozemky. Takže město bude mít po celou dobu vše pod kontrolou,“ doplnila Dvořáčková s tím, že by hotel měl mít minimálně sto lůžek v padesáti pokojích.

„Pokud jich tam investor dostane více, tak to bude jeho plus,“ dodala náměstkyně s tím, že radnice na stejném místě plánuje postavit parkovací dům.

„Ten však bude stavět město nebo nějaká jeho firma, parkovací dům není tak součástí soutěže,“ uvedla Dvořáčková. Navíc vítěz soutěže bude muset postavit další parkovací místa. Jednak ho čeká náhrada těch, které zabere u arény, a pak stavební zákon určuje, kolik hotel musí mít parkovacích míst.

„To vše je jasně dané, není třeba to dávat do podmínek soutěže,“ řekla náměstkyně.

O hotelu se mluvilo už před lety

Snahy postavit hotel u arény nejsou něčím novým. Mluvilo se o něm už před deseti lety za primátora Jaroslava Demla. Na radnici se tehdy také aktivně přihlásil investor, který měl v plánu postavit mezi zimním stadionem a Tyršovými sady moderní fotbalový stánek s kapacitou osm tisíc lidí, třetí ledovou plochu, bytové domy, administrativní budovy a hotel.

„Zájem firmy, jejíž jméno zatím nechci zveřejňovat, platí. Předpokládám, že se do soutěže také přihlásí,“ řekl v roce 2008 Demlův náměstek Michal Koláček. Problém je v tom, že od té doby se nestalo v celé věci vůbec nic.

Nyní se však zdá, že by v krátké době mohly vyrůst v Pardubicích hotely hned dva. Ten druhý totiž plánuje vybudovat za výstavištěm Ideon Na Olšinkách jeho majitel Petr Vašíček.

„Momentálně nám odborná firma připravuje rozvahu, jak by měl hotel vypadat. Tvoříme jakýsi byznys plán. Jasné už je, že hotel bude o něco větší, než jsme původně uvažovali. Určitě bude mít více než 150 lůžek,“ řekl Petr Vašíček, který nemá strach, že by mu dělal konkurenci právě hotel Euro, který stojí vlastně přes ulici. Chce totiž sázet hlavně na kongresy.

„Celková kapacita sálu pro potřeby kongresu je asi 500 míst. To znamená, že náš hotel ani nepojme všechny účastníky případné akce. Mám za to, že na nás tak hotel Euro spíše vydělá,“ uvedl Vašíček.