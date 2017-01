Na vykopávkách pod D35 může stát ušetřit až stovky milionů

„Pokud nebudou průtahy ve výběrovém řízení, počítáme se zahájením výzkumů hned po zimě, tedy zhruba na přelomu března a dubna,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa.

O provedení vykopávek je velký zájem. Podle zadání by si vítěz mohl přijít na více než půl miliardy korun. „Už nyní ale víme, že se budeme pohybovat úplně někde jinde,“ naznačil šéf pardubické pobočky ŘSD Bohumil Vebr.

Stát má totiž výrazně ušetřit. „U zemních prací, které tvoří více než polovinu zakázky, spadla cena až na 23 procent odhadní výše,“ prozradil Vebr, podle jehož odhadu výzkum vyjde na sumu kolem 300 milionů.

Na jednu stranu je úspora pozitivní zprávou, ale má zároveň také možné negativní následky.

„Bohužel jsou tam i rizika. Někteří uchazeči ocenili určité položky, třeba dokončení zásypů, hrozně nízkou částkou. Už je na nás, abychom si při samotné realizaci pohlídali ty ceny, které v rozpočtu uvedli a nezvyšovali to poté nějakými změnami,“ řekl Vebr.

Práce mají zabrat maximálně 12 měsíců, mezi které se nepočítají tři zimní. Když půjde vše podle plánů, chtějí silničáři zahájit práce na stavbě prvních dvou úseků z Opatovic nad Labem do Ostrova ještě letos.

„Nebude to ale v úplném rozsahu na celé stavbě. Bude záležet na tom, jak se bude dařit průzkum,“ upřesnil Kroupa.

Výzkum chtějí zahájit pod budoucími mosty

Pro letošní nájezd bagrů na trasu budoucí dálnice je totiž podstatné, aby silničáři „přinutili“ archeology k dřívějšímu výzkumu v místech, kde budou stát velké mosty, jejichž stavba zabere nejvíce času.

„Je pro nás důležité, abychom měli na výzkum takového partnera, s nímž se budeme schopni domluvit na tom, aby nám prozkoumal tyto části stavby v kratším termínu. Smluvně bychom s ním ujednali dřívější předání staveniště pro potřeby samotné stavby,“ popsal Vebr.

Teoreticky by tak na jaře mohli být archeologové vidět hned na počátku 27 kilometrů dlouhé budoucí dálnice nedaleko Bukoviny nad Labem, kde bude 1060 metrů dlouhý most. V předstihu by se mohlo zkoumat i území kolem řeky Loučné poblíž Uherska, kde má poté vyrůst dvojice dalších větších mostů.

Při dozoru nad prováděnými pracemi chtějí silničáři spolupracovat s Východočeským muzeem. „Archeologie je specifická činnost, na kterou nejsou naši zaměstnanci školení. Proto na to přizveme odborníky,“ uvedl Vebr.

Některé uchazeče vyloučí

Obálky se jmény potenciálních zpracovatelů záchranného výzkumu silničáři otevřeli už v září minulého roku, ovšem vyhodnotit splnění podmínek jednotlivých uchazečů je poněkud složitější. „Je to ale téměř u konce. Někteří nesplnili zadávací podmínky a zvažuje se jejich vyloučení,“prohlásil Vebr.

Vyloučení se má týkat čistě zájemců o archeologickou část, nikoliv o zemní práce. U nich všichni splnili zadávací kritéria, takže nyní je na komisi jmenované vládou, aby posoudila nabídky dle ceny. Většina z nabídek se sešla právě na provedení zemních prací souvisejících s výzkumem.

„Oproti jiným zakázkám jsme na tom s výzkumem, co se týče vyhodnocování a termínů, dobře. Nepočítají se nám tam ty zimní měsíce, takže je jedno, zda bychom uzavřeli smlouvu v prosinci či letos únoru. Dokončení bude vždy ve stejném čase. Snažíme se ovšem smlouvu uzavřít co nejdříve. Musíme ale splnit zákonné podmínky, předpisy Archeologického ústavu Akademie věd. Uchazeči musí rovněž mít určitá povolení. Prověřování trvalo dost dlouho, protože to je specifická zakázka,“ uvedl Vebr.

Dosud silničáři vždy vypisovali výběrové řízení jen na zemní práce, nikoliv na archeologický výzkum, který zadávali příslušnému muzeu.